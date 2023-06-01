北韓軍事衛星飛越「南韓防空識別區」上空　殘骸沉入海底打撈中

▲北韓5月31日首度發射搭載軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1型」的運載火箭「千里馬-1型」，以失敗告終。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓5月31日用載運火箭發射軍事偵察衛星失敗，南韓軍方1日研判，北韓發射的航太裝置穿越南韓防空識別區（KADIZ）上空後，落入西部海域。另外針對發布警報簡訊引發混亂一事，南韓將參考日本的全國瞬時警報系統（J-Alert）進行系統修正，把重點放在迅速準確傳遞資訊，應對北韓挑釁。

▲南韓軍方在墜落海域實施打撈作業，撈起連結1、2節火箭的筒狀物。（圖／路透）

韓聯社報導，南韓國防部1日舉行國會國防委員會會議，彙報北韓5月31日發射的航太裝置發射經過、軍方分析及應對等情況。已知南韓在中西部於青島西側200公里處發現北韓發射的殘骸物體，軍方正在打撈沉入水下75公尺海底的殘骸物體，不過受到物體重量、水下能見度差等因素影響，預計還需要2天的時間才能完成作業。

依據國防部提交報告的地圖，殘骸是在防空識別區外側靠近界線處的地方被發現，研判北韓航太器飛行軌跡穿越防空識別區上空。

另一方面，針對發布警報簡訊引發混亂一事，南韓政府將針對警戒警報發布系統進行修正，應對北韓未來飛彈發射做好準備。時間拉回31日，在北韓發射軍事衛星之後，首爾市府先發布警報簡訊要求民眾立即避難，隨後行政安全部又發送簡訊稱這是誤發警報，引發混亂，首爾市長吳世勳為此致歉。

▲首爾市府向民眾發送警報要求立刻避難，隨後行政安全部又發送一次簡訊，表示警報為首爾市府誤發。（圖／CFP）

南韓高階官員透露，國務調整室要求內政部、首爾市政府說明解釋，接著討論改善措施。總統室核心人士透露，有必要更新警報系統，基於六何原則（何人、何時、何地、何事、如何、為何）提供準確訊息，以便社會大眾未來面對類似事件時能夠冷靜應對。

據了解，南韓政府將把日本全國瞬時警報系統（J-Alert）作為參考範例。在南韓發布警報的同一天，日本政府也發布警報，內容為北韓疑似發射飛彈，建議民眾到建築物內或地下避難。