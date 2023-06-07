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大陸 大陸焦點 特派現場

英國指中方已關閉在英警察站　陸駐英使館：事件是徹底政治謊言

▲▼今年1月，福州公安局率先開通海外110報警服務台，並與海外社團合作設立第一批共30個「福州警僑事務海外服務站」。（圖／中新網）

▲今年1月，福州公安局官宣開通海外110報警服務台，並與海外社團合作設立第一批共30個「福州警僑事務海外服務站」。（圖／中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

英國安全事務國務大臣董勤達(Tom Tugendhat)表示，中國已經關閉在英國各地的「海外警察服務中心」，而調查並未發現這些服務站從事非法活動。中國駐英國使館發言人當地時間6月6日回應，根本不存在所謂的「海外警察站」。

大陸駐英國使館發言人說，「我已經多次就相關問題表明立場，根本不存在所謂的『海外警察站』。事實已經證明，所謂『海外警察站』是徹頭徹尾的政治謊言，個別政客炒作這一話題純屬政治操弄。」

發言人說，中方敦促英方停止散布虛假信息，停止渲染炒作和詆譭中國。

董勤達在提交國會的聲明中表示，外交部已經告知中國大使館，在英國與警察服務站有關的任何功能都是不可接受，亦不得以任何形式運作。而中國大使館已回應指，已永久關閉這類警察服務站。

董勤達又指，當局已巡視被指是警察服務站的地點，至今無發現證據顯示，有任何代表中國政府的非法活動，如果有進一步指控，英方將根據法律迅速進行調查。他又認為，公眾輿論和警方的監督，已起威懾作用。

總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家/地區設立的這類設施已增至100多個。

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