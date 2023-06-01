APP物色女師「上門殺害棄屍」！她認了：想殺人看看　韓警公開長相

▲ 警方公開鄭有情照片及她提著空行李箱走出自家家門的畫面。（圖／翻攝自釜山警察廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山5月底發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名年輕女子在家教APP上結識一名和自己年紀相仿的女性講師，約在對方家中見面後殺害女師並以行李箱棄屍，落網後竟稱動機是「想殺人看看」。考量到案情嚴重性，警方1日決定公開犯人姓名及照片，以預防出現模仿犯。

根據《韓聯社》，23歲女嫌鄭有情（정유정，音譯）5月26日傍晚約5時40分在釜山金井區的20多歲死者家中，持凶器將她殺害後肢解屍體，裝進行李箱後搭計程車前往慶尚南道梁山市洛東江附近樹林，丟棄部分屍體部位。

鄭有情平時就會到洛東江邊散步，因此選擇此地做為棄屍地點，以製造死者失蹤的假象，卻因計程車司機發現沾血的行李箱後報案，犯行隨之曝光。警方在隔天凌晨不到6點緊急將她逮捕，並在死者家中找到剩餘屍塊。

釜山警察廳1日召開個資公開審議委員會，經7名內外部委員審議，決定公開鄭有情姓名、年齡及照片，是釜山警方自2015年以來，相隔8年首度決定公開嫌犯個資。警方關係人士說明，考量其犯行嚴重性、殘忍程度，以及對類似犯行的預防效果等公共利益，判斷有必要公開其個人資訊。

警方透露，鄭有情依謀殺罪嫌被捕後，起初供稱是和死者發生口角後衝動犯案，經警方及家人勸說，5月31日調查中才坦承，犯案動機是「因為想殺人看看」。

警方關係人士說明，她犯案前便大致擬定殺人及棄屍計畫，但此次應為初次犯案。她在家教APP上謊稱為國三學生家長，物色適合下手的女性講師，最後鎖定20多歲死者，當天穿上事先購入的二手制服找上死者家中，而當時死者一個人在家，處於無防備的狀態。

電腦鑑識結果還發現，她今年2月開始頻繁上網搜尋「殺人」等關鍵字，且平常就對電視、網路上的犯罪搜查節目十分感興趣，曾搜尋「殺人」、「沒有屍體的命案」、「殺人事件」等，也曾在圖書館借犯罪小說。

據警方相關人士說法，鄭有情平時幾乎沒有社交往來，個性封閉且高中畢業後沒有固定職業，安排其與犯罪側寫師對談後正分析其陳述，也正調查她是否罹患精神疾病。