大陸就業難！「海歸」當安檢員、浙大學霸驅鳥　溫州機場徵才熱議

▲溫州機場春季招聘公示名單引發熱議。（圖／翻攝自）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸今年有創紀錄的1158萬名大學畢業生，可與之對應的卻是創紀錄的青年失業率！近日，溫州機場集團發布2023年春季招聘擬錄用人員公示名單，其中聘用的安檢員、驅鳥員幾乎清一色是大學生，甚至還有倫敦大學的「海歸」優秀畢業生，引發網友熱議。

據《九派新聞》報導，名單顯示，集團擬錄用倫敦大學皇家霍洛威學院工商管理系的林某、白俄羅斯國立大學財務管理系的洪某為「安檢護衛部普通安檢員」，該職缺其餘受騁人士分別來自浙江海洋大學東海科學技術學院、重慶大學城市科技學院、集美大學誠毅學院等。

另外，「場務及驅鳥員」崗位共錄用4人，公示3人，其中一名畢業於浙江大學動物科學專業。

▲職缺要求都頗高。（圖／翻攝自）

根據航空人才網微信公眾號3月30日消息，溫州機場「場務及驅鳥員」崗位要求大學本科及以上學歷學位，生物學、生態學、動植物學、環境科學、土木工程、建築學專業；「普通安檢員」崗位要求大學本科及以上學歷學位，電子信息類、計算機類、交通運輸類、工商管理類、公共管理類、安全、公安相關專業。另外，兩個職缺都要求大學英語四級425分及以上。

6月6日，溫州機場集團工作人員回應稱，本次屬於社會招聘，公司會根據應聘者的綜合成績進行擇優錄取，「都會向應聘者介紹應聘崗位的具體工作內容。」

大陸國家統計局公布，4月城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲的青年失業率已突破兩成，來到20.4%，創自2018年1月官網有歷史紀錄以來最高，顯示當前大陸青年失業問題嚴峻。