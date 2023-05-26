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工作先體驗再面試！婦女二度就業信心UP　重返職場再出發

▲臺北市就業服務處持續辦理企業參訪，為媽媽姐姐們「婦」出江湖鋪路，創造勞雇雙贏。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者胡至欣／採訪報導

旅宿業鬧人荒，房務、餐飲缺很大，二度就業婦女成為重要的人力資源，為了讓有意重返職場的媽媽姐姐們勇敢踏出第一步，臺北市就業服務處與台北士林萬麗酒店合作，透過企業參訪活動，讓她們實地了解工作概況、工作環境及職務內容，並提供兼職及彈性排班的選擇，為「婦」出江湖鋪路，創造勞雇雙贏。

▲20230517就服處企業參訪 萬麗酒店 家樂福桂林店▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲臺北市就業服務處與台北士林萬麗酒店合作辦理企業參訪。（圖／記者蔡明華攝；以下同）

臺北市就業服務處副處長洪三凱表示，行政院主計總處統計資料顯示，臺灣地區女性勞動參與率101年突破50%後逐年提高，但以年齡來看，臺灣整體女性勞動力參與率主要高峰在25歲至29歲，之後逐步下降，「可能是因為結婚、生育、料理家務等因素，退出了勞動市場」，而近年隨著少子化及多元就業型態發展，使得產業出現人力缺口，剛好可以跟有就業需求的婦女match在一起，「參訪後求職者可以直接面試，一方面產業可以馬上找到他們需要的人力，求職者也可以馬上找到工作，這是雙贏的一個狀況」。

▲北市就服處副處長 洪三凱 ▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲臺北市就業服務處副處長洪三凱。

台北士林萬麗酒店市場傳播副理金穎清指出，藉由現場面試或體驗，也會增加民眾對這份工作的瞭解，過去透過類似活動，不管是內勤、外場服務人員，還有最重要的房務員等等，都有成功媒合二度就業的案例，對企業來說也是尋找人才的好管道。

▲20230517就服處企業參訪 萬麗酒店 家樂福桂林店▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲台北士林萬麗酒店市場傳播副理金穎清。

參訪活動開始先進行公司簡介及職務介紹，再由專業導引員帶大家參觀工作現場、講解各部門工作要點，接著會安排職場體驗，由經驗豐富的房務員親自指導示範，透過實際操作，二度就業婦女得以評估自身條件是否符合工作性質，也可從中找回自信與目標，提高求職意願，若有興趣還能現場填寫履歷直接面試，縮短媒合時間，更有效率地開啟職涯第二春。

▲20230517就服處企業參訪 萬麗酒店 家樂福桂林店▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲職場體驗由經驗豐富的房務員親自指導示範。

有婦女求職者大讚職場體驗很加分：「因為現在飯店有一些新的工作職缺，你只能看字面上或者是工作內容的介紹，可是實際方面沒有真的看到，其實很難去理解。」也有人在參訪後對於工作求職更有信心，「外面的工作環境，有時候覺得不是很友善，北市就業服務站辦的這個活動，還有到萬麗酒店體驗，我覺得滿實際又滿友善的，印象很好！」

▲20230517就服處企業參訪 萬麗酒店 家樂福桂林店▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲透過實際操作二度就業婦女得以評估自身條件是否符合工作性質。

除此之外，2023年迎來新零售時代，實體零售業復甦力道強勁。有鑑於婦女們選擇再就業行業中，以零售業居多，此次也安排到臺灣量販龍頭家樂福進行企業參訪，希望藉此次機會，讓婦女們更能了解該工作實際工作內容，及所需特質，並再次評估自身條件是否符合該行業。

▲20230517就服處企業參訪 萬麗酒店 家樂福桂林店▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲專業導引員為婦女求職者介紹家樂福實際工作內容。

找工作不簡單，但臺北市就業服務處妳不孤單！7座就業服務站連結鄰里社區等單位，持續發掘弱勢就業婦女，開發適性職缺外，今年也將以家庭、財務、心靈以及工作四大面向辦理相關講座與企業參訪，提供完善的職場輔導，多管齊下幫助求職者展現自我價值，成為職場新女力。有興趣的婦女朋友歡迎關注「台北就業大補帖」官方網站報名參加！

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