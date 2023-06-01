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社會 社會焦點 保障人權

約好離婚送房「前夫1招迴避」　她空等16年怒討700萬

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓女子指控，陳姓前夫曾在2007年3月簽立離婚切結書，約好要將台南一處房產贈與她，2009年12月又簽了另一份切結書，以及一張1000萬元的本票作為擔保，沒想到對方根本沒打算履約，事後還把房子賣給其他人，她等了16年等來一場空，一氣之下決定提告求償700萬元，並獲得台南地院法官裁准。

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲曾女與陳男離婚之後，為了房產問題鬧上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曾女在判決書中主張，陳男是她的前夫，2007年3月12日簽立離婚切結書時，約好要將坐落於台南市的一處房產贈與她，等到她取得台灣國籍便立即移轉登記；2009年12月7日又簽立另一份切結書，因為前夫尚未依約將房產移轉登記，自願簽立一張1000萬元的本票作為擔保，如果沒有在2010年1月30日完成手續，願意賠償違約金。

然而，曾女表示，2010年1月30日期限過了以後，前夫依然沒有履約，她在2022年提告要求履約，卻在案件審理過程中得知，房產早被賣給第三人並完成所有權移轉登記，她一氣之下，決定加碼對前夫提告求償700萬元。

陳男則辯稱，2009年簽署的切結書不是真的，上面的指紋是曾女趁他睡著時自行按壓的，況且依照約定，他如果沒有履約，是以本票作為損害賠償，前妻不能再討要房產，更重要的是，該案請求權是從2007年3月12日起算，早就超過時效。

對此，台南地院法官表示，2009年的切結書經過指紋鑑定，確認上面的指紋的確屬於陳男，可見切結書是真的，雖然他辯稱是前妻趁自己熟睡時自行按壓指紋，卻沒有對此盡到舉證之責，因此難以採信這部分的說詞。

法官接著指出，2009年的切結書是因為陳男沒有履行2007年的離婚切結書約定，才會重新簽立的和解契約書，兩者並非同一契約，所以曾女的請求權時效應該以2009年的內容為主，也就是說，要從雙方約定的期限「2010年1月30日」開始起算，她在2023年2月20日對此提告，並未超過15年的消滅時效，最終判陳男應給付曾女700萬元，全案仍可上訴。

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