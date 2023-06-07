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妹子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了

▲▼女子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了。（圖／翻攝自微博）

▲男女雙方相親，沒想到女方親友來了一票人...（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江29歲劉姓男子2020年10月在媒人介紹下，滿心期待地到餐廳赴約，不料女方聽說他要請客，竟一次帶了23個親戚來蹭飯，吃掉約新台幣8.5萬元。劉男一看帳單面色鐵青，中途落跑，結果被女方家人告上法院。近期一名律師在網路上揭露這起荒謬案例，並分析了關鍵3點，認為劉男此舉應不構成「逃單」。

起初劉男得知張姓女子願意與他見面，高興得欣喜若狂，特地挑了他最常去的高檔餐廳，並主動提出請客，想著展示應有的氣度，給女方留下一個好印象。沒想到相親當天，劉男一看到女方現身，臉上的笑容漸漸就僵住了。

原來，張女身後還跟了23個親戚，一行人浩浩蕩蕩、有說有笑。劉男強作鎮定，簡單寒暄了幾句，但2個包廂、4個酒桌通通被填滿，他和張女本該是這場約會的主角，最後卻被分隔坐在2個包廂各自招呼，全程沒有機會深入多聊一句。

儘管這頓飯吃得如此艱難，劉男仍安慰自己「就當提前見家屬了，反正早晚要見的」，但他還是趁著中間上廁所的空檔，悄悄問店員「這頓多少錢？」沒想到一問才知道，這餐竟要價8萬5000多元。

店員透露，女方親友打包帶走不少高檔菸酒，所以才這麼貴。劉男一聽徹底坐不住了，趁隙拔腿就走，逃之夭夭。由於店家也知道劉男是老客戶，所以也沒說什麼，心想反正人這麼多，總有人得買單。

事後，張女親友發現劉男逃跑，只好摸摸鼻子付錢。不過，張女仍希望這頓飯能雙方平分，但劉男只願意負擔1萬9千元，最後女方親友惱羞成怒，一狀告上法院。法院審理後，判決劉男只需要支付男女雙方消費的部分，平均下來約5000元台幣。

▼張女付款後，在親友群組說明事情原委，並向與會者請款。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼女子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了。（圖／翻攝自微博）

一名律師就認為，23人的數量超出常理，不符合社會一般公序良俗的基本認知，所以在法理上這部分消費不屬於劉男默許範圍。即便「逃單」行為是違法的，但在上述案例中，劉男也是知道這麼多人在，最後肯定會有人買單，才一走了之。

律師指出，劉男並未對店家構成侵占，店家也未蒙受損失，而張女的損失也是因為親友消費。更何況，相親過程中彼此的承諾本就沒有約束力，即使以口頭協議的性質來看，也只對張女有一份贈予義務，其他人的消費應當各自承擔。

律師提醒，相親是民間自發活動，相互關係出於自發，各自的約定和承諾只涉及信譽，並不具有法律效力。但所謂真心換真心，不要輕易搞些花招來試探人的底線，尤其是較為過分的形式，在實際利益的問題上故意損人利己是不好的。

▼張女希望雙方平分這餐，但被劉男拒絕。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了。（圖／翻攝自微博）

 

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