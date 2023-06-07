過馬路遭機車撞飛！交通部：月底提高罰則「未停讓行人罰6千」

▲無論是否有號誌燈，汽機車都需停讓走在斑馬線上的行人。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口昨日（6日）晚間8時許發生一起車禍事故，一名女子行經無號誌的行人穿越道卻遭機車撞飛。交通部表示，即使是無號誌路口，汽機車仍需停讓走在斑馬線上的行人，依照現行法規明定，未停讓者汽車罰3600元、機車1200元，六月底將提高罰鍰至6000元。

該起事故發生在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，事發路口並無設置交通號誌燈以及行人讀秒器，女子準備過馬路時，也沒有駕駛人禮讓，她遭騎士撞飛後，隨即被送往醫院救治，詳細狀況仍有待進一步追查。

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交通部表示，針對車流量較小的馬路，通常不會設置號誌燈，不過仍會劃設斑馬線，若是每一個路口均設置號誌，可能影響車流前進，導致車輛阻塞的情況，號誌與行穿線設置權限分別為省道由公路總局主管、市區道路由地方政府主管。

據統計，去年「無號誌路口死亡」佔路口死亡人數近35%。然而根據《道路交通管理處罰條例》規定，即使是無號誌路口，汽機車仍需停讓走在斑馬線上的行人。

依法規定，若汽機車行經行人穿越道卻未停讓行人通過，或是轉彎未暫停禮讓行人，汽車可罰3600元、機車可罰1200元，另立法院已於四月三讀通過修正案，預計六月底將提高罰鍰至6000元，無論是一般號誌路口或無號誌路口均適用。