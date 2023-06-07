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全國獨輪車賽表現亮眼！　桃園又奪教育盃總錦標「三冠王」

▲桃園奪教育盃全國獨輪車賽總錦標三冠王

▲第10屆教育盃全國獨輪車錦標賽總錦標-冠、亞、季、殿軍頒獎。（圖／桃園市獨輪車委員會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市獨輪車委員會參加「112年第10屆全國教育盃獨輪車錦標賽」，表現亮眼。主委曾文敬6日表示，蘆竹區南崁國小奪回國小組睽違多年的「總錦標冠軍」；而總錦標「四連霸」的海湖國小，則因騎手斷層嚴重，屈居「殿軍」。國中組則由東安國中奪冠，並獲「三連霸」美譽；公開組仍由南桃園一輪車坐上「冠軍」寶座。

▲桃園奪教育盃全國獨輪車賽總錦標三冠王

▲個人花式競技國中女子組第一名-桃園大竹國中。（圖／桃園市獨輪車委員會提供）

桃園市獨輪車運動長年來，由桃園市體育會獨輪車委員會負責推動。獨輪車委員會100年6月成立至今，經過多年耕耘，已在桃園各級學校開花結果，且經常在全國賽事中獲得優異的成績。

▲桃園奪教育盃全國獨輪車賽總錦標三冠王

▲前進競速400公尺比賽。（圖／桃園市獨輪車委員會提供）

主委曾文敬表示，「教育盃全國獨輪車錦標賽」一直是桃園市政府認定的「全國最高層級獨輪車賽事」。自有紀錄可考以來，從103年第四屆教育盃全國獨輪車錦標賽起，歷經105年(第五屆)、106年(第六屆)、107年(第七屆)、108年(第八屆)、109年(第九屆)及今112年(第十屆)等，連續七年，桃園市各參賽單位，在全國教育盃獨輪車錦標賽中，奪下國中組、國小組雙料總錦標冠軍七連霸的傑出表現，已然深植穩固的基礎！

▲桃園奪教育盃全國獨輪車賽總錦標三冠王

▲團體花式競技小團花國中組第一名-桃園大崗國中。（圖／桃園市獨輪車委員會提供）

「112年第10屆全國教育盃獨輪車錦標賽」於5月27、28日在高雄樹人醫專舉辦，吸引全國105支參賽隊伍，包含49所國小、36所國中及20所高中職以上學校。報名參賽騎手488人，職員162人，合計650人。競賽類別有徑賽類53項次，田賽類18項次及競技類16項次。參與競賽騎手高達1,519人次。

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