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大陸 大陸焦點 特派現場

走失12年！他見路邊流浪漢驚「是我哥哥」　背後故事超鼻酸

▲▼街友,遊民,流浪漢,街頭乞討。（示意圖／達志影像）

▲如果家人不慎走丟，其他成員一定相當焦急。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

陝西省渭南市發生一起暖心事件，周姓男子的哥哥走失了12年，近日透過了當地公安提供的尋親照片，一眼認出了某位流浪漢是自己的親哥，一家人終於團聚，讓大陸網友讚爆。

綜合陸媒報導，家住陝西、今年27歲的周磊發育智力發育遲緩，15歲時心智就像是5、6歲的小孩，當年家裡發生了意外，周磊原先要與弟弟周博一同外出，但周博因為貪玩、不想陪同，放哥哥一人獨自出門，沒想到當天就發生意外，周磊走失後再也沒有回家。

▲▼周磊因為獨自一人出門走失，家人找尋12年終於團聚。（圖／翻攝微博）

▲周博一看到照片，就確認位在河南的一名流浪漢是他哥哥。（圖／翻攝微博）

一家人十分焦急，立刻跑去報案，但經過10多年的尋找，仍舊沒有找到人，焦急的同時，周博的心中也充滿自責，若當初不是放哥哥一個人離開家裡，或許就不會發生這件事，同時他也認為，哥哥可能只是在惡作劇、跟他玩最愛玩的捉迷藏。

近日當地公安局提供比對照片，一家人終於發現，周磊原來因為人生地不熟，加上沒有求生能力，一路流浪到了隔壁的河南省平頂山市，在當地成了流浪漢。

▲▼周磊因為獨自一人出門走失，家人找尋12年終於團聚。（圖／翻攝微博）

▲周磊與一家人團聚，一度將嬸嬸誤認成媽媽，還情緒激動地昏了過去。（圖／翻攝微博）

儘管相隔12年，周磊的面容也有些憔悴，周博還是一眼就認出哥哥，經過DNA比對後，也確認了2人是親兄弟。

家人團聚的當天，周磊因為情緒激動，一度將嬸嬸誤認成生母，口中不斷喊著「媽媽、媽媽」，甚至還昏了過去，讓家人相當擔憂，所幸後來狀況好轉，也認出了弟弟周博，最後終於團圓。

感人的故事在網路上曝光，不少大陸網友留言狂讚，「也許在很多個夜裡，他（周博）把哥哥的照片看了一遍又一遍，所以才能第一眼認出」、「通過尋親照片，弟弟一眼就認出親歌，又快又準」、「真是個好弟弟，祝否極泰來，未來皆坦途。」

 

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