　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被花火聲嚇跑！澎湖找毛寶金勇成「全民運動」　苦兒流浪22天尋獲

▲▼澎湖花火節尋找走失狗狗「金勇」全民運動。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖花火節中狗狗「金勇」走失，尋狗任務一度成為澎湖的全民運動。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、蔡怡萍／澎湖報導

為期2個多月的澎湖花火節目前仍在熱烈舉行，有許多民眾攜家帶眷到澎湖觀光遊玩，而有一隻名叫「金勇」的狗狗與主人來旅遊，在5月8日時卻被煙火施放巨響嚇到亂竄躲避，主人事後遍尋不著毛寶貝蹤影，焦急地發出懸賞文，引發澎湖全民「尋找金勇運動」，獎金也調高到3萬元，而在走失22天後，金勇媽在協尋群組貼出金勇回到身邊的照片向大家報喜「回來了」，才終於放下心中大石頭。

澎湖現正舉辦熱鬧花火節，而日前也出現一張「懸賞令」，要尋找走失的米克斯狗狗「金勇」，表示在5月8日晚上的觀音亭花火節會場，金勇因為被煙火嚇到衝出亂竄，金勇媽後來怎麼呼喚、怎麼尋找就是不見寶貝蹤影，而且她們又是來澎湖旅遊的遊客，只好祭出懸賞金請澎湖民眾幫忙。

▲▼澎湖花火節尋找走失狗狗「金勇」全民運動。（圖／記者陳洋翻攝）

▲「金勇」在流浪22天後，終於回到媽媽身邊，讓焦急的媽媽終於放下心來。（圖／記者陳洋翻攝）

消息一出，隨即在澎湖當地傳開，許多熱情鄉親也加入金勇媽創立的LINE群組「澎湖找金勇」，隨時協助更新最新進展，這也一度成為澎湖當地的全民尋狗運動，焦急的金勇媽還將賞金從1萬提高到3萬，希望心愛的寶貝能早日平安回到身邊。

而事發第22天，金勇媽30日上午在群組貼出金勇坐在車上的側面照，感激的表示「回來了！在我身邊，謝謝大家」，金勇在馬公烏崁被找到，正式宣告結束了22天的「苦兒流浪記」，也讓這些日子來關注、並幫忙奔波找尋的鄉親聞訊鬆了一口氣「太好了，恭喜金勇回家」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑪娃來襲！宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入　最高可罰25萬

頭過身沒過！貨車硬闖民雄地下道　尷尬卡入口動不了

瑪娃持續北上！北市警局籲注意水門訊息　「只出不進」4小時移車

宜蘭女住透天開賓士卻欠國庫22萬　聽到愛車遭查封立馬投降

被花火聲嚇跑！澎湖找毛寶金勇成「全民運動」　苦兒流浪22天尋獲

海拔3275m也要禮讓行人　最高斑馬線！合歡山武嶺5月開出4張罰單

真的芭比Q了！　女帳戶遭詐團騙錢用「1句老實話」72歲母慘遭起訴

落水前跟路人說「請幫我報警」　台南運河溺水女送醫救回一命

可愛邊境牧羊犬流落恆春街頭　警靠項圈編號找到女飼主

快訊／自由日子剩2天！「直播主之亂」判7年　連千毅6／1入監服刑

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

瑪娃來襲！宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入　最高可罰25萬

頭過身沒過！貨車硬闖民雄地下道　尷尬卡入口動不了

瑪娃持續北上！北市警局籲注意水門訊息　「只出不進」4小時移車

宜蘭女住透天開賓士卻欠國庫22萬　聽到愛車遭查封立馬投降

被花火聲嚇跑！澎湖找毛寶金勇成「全民運動」　苦兒流浪22天尋獲

海拔3275m也要禮讓行人　最高斑馬線！合歡山武嶺5月開出4張罰單

真的芭比Q了！　女帳戶遭詐團騙錢用「1句老實話」72歲母慘遭起訴

落水前跟路人說「請幫我報警」　台南運河溺水女送醫救回一命

可愛邊境牧羊犬流落恆春街頭　警靠項圈編號找到女飼主

快訊／自由日子剩2天！「直播主之亂」判7年　連千毅6／1入監服刑

陳子豪腰部不適　恰總盼盡快恢復：我們還是很期待這支棒子

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場展示最新3款電動車產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

社會熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

女網紅飲料店玩露出！推特喊：我不怕丟臉

女騎士遭輾亡！他肇逃再撞人下場曝

國小主任狂吃7女拍肉片　「整個學校都是他砲房」

巴哈被刪文　他試1萬次密碼整女板主

更多熱門

相關新聞

17人15狗進香去　合照藏短腿間諜

17人15狗進香去　合照藏短腿間諜

集合啦！飼主李鳯卿養了2隻黃金獵犬「歐呆」、「歐弟」，日前她帶著毛孩搭船到澎湖，相約狗友一起玩水＋進香去。有趣的是，這個超大陣仗的毛毛進香團，總共有17位飼主和15隻狗狗，犬種大部分都是阿金居多，沒想到一群長腿裡頭竟然藏著「短退間諜」柯基犬，照片曝光馬上被眼尖網友發現。

全台旅宿業最密集地區　透天厝交易成大熱門

全台旅宿業最密集地區　透天厝交易成大熱門

統神曾喊「把你三杯掉」！今夜騎ubike找愛貓

統神曾喊「把你三杯掉」！今夜騎ubike找愛貓

無助老翁竟是失蹤人口　警捺印建檔防找不到家

無助老翁竟是失蹤人口　警捺印建檔防找不到家

不是小琉球！第一次外島旅遊　PTT狂推「東部1地」

不是小琉球！第一次外島旅遊　PTT狂推「東部1地」

關鍵字：

澎湖走失協尋花火節懸賞全民運動

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面