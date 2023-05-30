被花火聲嚇跑！澎湖找毛寶金勇成「全民運動」　苦兒流浪22天尋獲

▲澎湖花火節中狗狗「金勇」走失，尋狗任務一度成為澎湖的全民運動。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、蔡怡萍／澎湖報導

為期2個多月的澎湖花火節目前仍在熱烈舉行，有許多民眾攜家帶眷到澎湖觀光遊玩，而有一隻名叫「金勇」的狗狗與主人來旅遊，在5月8日時卻被煙火施放巨響嚇到亂竄躲避，主人事後遍尋不著毛寶貝蹤影，焦急地發出懸賞文，引發澎湖全民「尋找金勇運動」，獎金也調高到3萬元，而在走失22天後，金勇媽在協尋群組貼出金勇回到身邊的照片向大家報喜「回來了」，才終於放下心中大石頭。

澎湖現正舉辦熱鬧花火節，而日前也出現一張「懸賞令」，要尋找走失的米克斯狗狗「金勇」，表示在5月8日晚上的觀音亭花火節會場，金勇因為被煙火嚇到衝出亂竄，金勇媽後來怎麼呼喚、怎麼尋找就是不見寶貝蹤影，而且她們又是來澎湖旅遊的遊客，只好祭出懸賞金請澎湖民眾幫忙。

▲「金勇」在流浪22天後，終於回到媽媽身邊，讓焦急的媽媽終於放下心來。（圖／記者陳洋翻攝）



消息一出，隨即在澎湖當地傳開，許多熱情鄉親也加入金勇媽創立的LINE群組「澎湖找金勇」，隨時協助更新最新進展，這也一度成為澎湖當地的全民尋狗運動，焦急的金勇媽還將賞金從1萬提高到3萬，希望心愛的寶貝能早日平安回到身邊。

而事發第22天，金勇媽30日上午在群組貼出金勇坐在車上的側面照，感激的表示「回來了！在我身邊，謝謝大家」，金勇在馬公烏崁被找到，正式宣告結束了22天的「苦兒流浪記」，也讓這些日子來關注、並幫忙奔波找尋的鄉親聞訊鬆了一口氣「太好了，恭喜金勇回家」。