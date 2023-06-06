▲國民黨副秘書長江俊霆。（圖／翻攝自江俊霆臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近期政壇性平爭議連環爆，資深記者董成瑜日前控訴，曾被國民黨立委傅崐萁性騷擾，國民黨則發聲明表示要嚴加調查，但黨副秘書長江俊霆則反嗆、指控被害者，「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」對此，民進黨立院黨團6日批評，一位資深媒體人具名公開說被性騷擾，國民黨說是泥巴仗，這讓受害者情何以堪？這都是對他們二次傷害，要給這位國民黨副秘書長最大譴責。

資深記者董成瑜日前指出，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，立委傅崐萁則急發聲明澄清。對此，董成瑜也證實加害人確實是傅崐萁，她表示，看到聲明覺得可笑，若傅崐萁以為自己清白，可以請郝龍斌出來澄清，相信他是誠實的人。不久後郝龍斌則發聲明表示自己沒清楚記憶，勸傅崐萁「坦然面對」。

對該起爭議，國民黨強調，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。但黨副秘書長江俊霆似乎不同調，在新聞相關報導下方留言反嗆受害者，「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」

對於江俊霆說法，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，最糟糕、沒有同理心的就是國民黨副秘書長，國民黨近日也爆出性平爭議，包含新北市黨部主管叫女同仁看A片、傅崐萁涉性騷案，一位資深媒體人具名公開說被騷擾、國民黨說是泥巴仗，這讓受害者情何以堪？還有受害人被說是民進黨側翼，這都是對他們二次傷害，要給這位國民黨副秘書長最大譴責。

民進黨立委林靜儀表示，台灣在性騷擾防治法、性別工作平等法都有相關流程，現在有越來越多人出聲，這是社會正走向下一個行為風潮、是正面方向，隱忍很久、沒有出聲的受害者若發聲，相關主管機關、雇主、組織必須依法召開性平調查，協助這些受害者、保障各方權益。

林靜儀指出，說性騷案是政治操作，可見這位國民黨朋友完全沒有看到，這是社會運動、並非政治攻擊，40歲以下朋友經過性別平等教育，至少有一定程度的性平概念，但社會還是有一大部分民眾過去沒接受到這塊。

林靜儀表示，相關法律都已經上路，但主管甚至很多職場上的朋友都不清楚如何運用，這是社會集體面對、隱而不宣、很不良的社會文化，黨中央對於性騷擾案件提出明確的處置流程，希望大家朝這個方向處理。

鄭運鵬指出，各大政黨中，也只有賴清德主動面對、調查、提出處分，其他都躲起來了，朱立倫到底調查、處分了沒有？民進黨有所受傷必須要主動面對，有一些讓人遺憾的案例，民進黨會站在被害者這邊、把管道健全化，在這樣的社會運動後，希望每個政黨、執政者都變得更好。