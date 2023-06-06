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重提「陳為廷襲胸事件」　賴士葆嘆：蔡英文早該秉持性騷擾零容忍

▲▼ 國民黨黨團召開「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會會後回應民進黨性騷擾事件_賴士葆性騷擾時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨內性騷案連環爆，國民黨立委賴士葆6日表示，2014年時任民進黨主席的總統蔡英文，當時若對「陳為廷襲胸事件」秉持現在民進黨捍衛的性騷擾零容忍，或許可以減少黨內許多不必要的性騷擾案件。

2014年12月，太陽花學運領袖陳為廷宣布參選苗栗立委補選後，就被爆料就讀大學時曾在客運上對鄰座女乘客襲胸，且就讀高中時曾在捷運對女高中生襲胸；事後陳宣布退選，遭緩起訴處分，網友也常以「奶襲哥」稱呼陳為廷。

賴士葆指出，2014年時任民進黨主席的總統蔡英文，對於「陳為廷襲胸事件」僅表示「年輕人嘛，不要讓他傷痕太深」，如此疼惜之情溢於言表。「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」，如果那時候蔡英文就秉持現在民進黨捍衛的性騷擾零容忍，或許可以減少黨內許多不必要的性騷擾案件。

賴士葆批評，總統府資政、小英之友會全國總會長顏志發遭爆料涉嫌性騷擾，要對當事人提起刑事訴訟，蔡英文沒有表態，只說總統府沒有調查權，似乎忘記她連司法豁免的權力都敢做，還有什麼不能做？賴士葆說，過去蔡政府介入司法、行政、學術的紀錄斑斑可考，現在卻要佯裝路人甲乙。

至於監察院長陳菊對其前辦公室主任洪智坤涉嫌性騷擾感到震驚，賴士葆表示，但如果不是洪智坤，或許身兼人權委員會的主委的陳菊可能繼續沉默無聲，就像漠視因為疫情被剝奪數十萬人的選舉權一樣。

賴士葆開轟，陳菊說要用溫暖的力量擁抱人權，還有國家的良心是弱勢者的依靠，但對很多在黑暗角落哭泣的被害人而言，絲毫感受不到握有國家機器的掌權者來捍衛人權。握有權力的人應有做為卻沒有作為，可以做得更多卻吝於付出，除了震驚、難過、愧疚之外，還可以做得更多。

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賴士葆蔡英文民進黨性騷擾陳為廷陳菊

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