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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏志發喊告！　趙少康批總統府「漠視」：縱容性騷擾最大推手

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統府資政、小英之友會全國總會長顏志發遭爆料涉嫌性騷擾，中廣董事長趙少康6日批評，總統府資政爆發醜聞，府方第一時間不僅沒有譴責，也沒有調離現職，更說沒有調查權，要以「保護當事人權益」進行調查，痛批態度漠視消極，是縱容性騷擾事件一再發生的最大推手，讓同為女性的被害者獨自承擔。

總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發4日回應，「這個完全是政治操作、莫須有、編個故事，一定要提告，完全是污衊，真是太可惡了，反正我們準備要提告」，他並於5日發出聲明指出，已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

趙少康痛批，顏志發不但不承認，還說已提告「讓正義得以伸張」，令人憤怒至極。總統府資政爆發醜聞，府方第一時間不僅沒有譴責，也沒有調離現職，更說沒有調查權，要以「保護當事人權益」進行調查，痛批民進黨如此漠視消極的態度，就是縱容性騷擾事件一再發生的最大推手。

趙少康指出，民進黨接連爆發性騷擾事件，高層吃案醜聞如滾雪球般愈鬧愈大，被害人鼓起勇氣，把過往遭到性騷擾的過程公諸於世，希望社會不再漠視，讓性平權益向前邁進。豈料民進黨卻冷漠以對，加害人有的請辭，有的抵死不承認，有的直接提告，幾乎沒人出面向被害人致歉，民進黨過去「人權至上、保護女權」的崇高理念，如今證實全都是假的。

「被害人的權益應該要比加害人更值得重視。」趙少康說，如果有人遭到性騷擾，要記住三個時間點，第一，性騷擾罪屬於告訴乃論罪，如果要提出刑事告訴，只有6個月的法律追溯期；第二，如果是民事追償，則要在2年內提出；第三，若是行政申訴則要在1年內提出，否則就無法追溯加害人的刑責。

趙少康強調，被害人因為超過法律追溯期無法對顏志發提告，從權力上的弱勢變成了法律上的弱勢，難以舉證自己遭到顏的騷擾。而顏志發是小英之友會的全國總會長，同時又是總統府資政，蔡英文絲毫不覺羞愧，一句話都沒說，讓同為女性的被害者獨自承擔。民進黨現在才要上性平課「已經沒用了」，價值徹底崩壞，現在只剩下「性跟謊言」。

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