H型鐵件入侵軌道！台鐵撞上怒喊抓兇　結果糗了出包是自家人

▲金屬物件入侵軌道，台鐵區間車撞上受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(6日)上午9時44分一列3138次區間車行駛至大林站北端時，突然撞上不明金屬物品，導致區間車受損，旅客改由其他列車接駁，台鐵除第一時間報警外也由台鐵運安處調查。據悉，目前初步釐清，該入侵金屬物件不是外來的，而是台鐵自家工務單位的物件，台鐵表示，目前正由運安處調查，若有疏失將檢討懲處。

2021年4月2日，台鐵太魯閣列車撞上翻落軌道、違規施工的廠商貨車，奪走49條人命，台鐵事故推動安全改革、工地管理，並將於明(2024)年元旦公司化，未料公司化前夕，台鐵又出包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今上午9時44分一列3138次區間車行駛至大林站北端時，路線上有不明Ｈ型金屬物品，區間車剎車不及撞上受損，所幸旅客平安，改由其他列車接駁。

據悉，該金屬物品疑似是施工工具和機具的一部分，台鐵第一時間初判是外來的金屬物件，不過經調閱列車行車紀錄影像和內部調查後，確認該入侵軌道的Ｈ型鐵件為台鐵自家施工機具，疑似台鐵工務單位遺漏在西副正線上，該區間車待避其他列車進入西副正線時撞上，Ｈ型鐵件卡車底，列車受損。

對此，台鐵局表示，該案正由運安處調查中，若有疏失將會檢討懲處。