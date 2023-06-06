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快訊／陳雪生「肚子頂」范雲性騷判賠8萬　國民黨：尊重司法判決

▲▼民進黨立委范雲赴北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民進黨立委范雲赴北院。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日政治圈性騷擾案連環爆，民進黨立委范雲指控3年前在立法院臨時會審查監察院人事案時，國民黨立委陳雪生用肚子頂她的背3次，她怒斥對方「這是性騷」，對方竟回「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等語，讓范雲氣得提告求償50萬元，二審今（6）日判陳雪生要賠8萬元給范雲，全案確定。對此，國民黨尊重司法獨立及相關判決，也呼籲黨內同志對於自身言行應拿捏分寸，落實性平意識、尊重他人身體空間。

范雲控告陳雪生性騷擾求償案，上午二審宣判勝訴後，范雲在台北地院門口舉行記者會，她表示走完整個控告過程體會到整個文化、法律對受害者的不友善，只要對方有政治實力可以繼續擔任立法委員，在國會上繼續看到他，感覺到噁心，今天的判決結果陳雪生只有區區繳八萬罰款，他只要付得起，你又奈他何。

對此，國民黨回應表示，堅持捍衛性別平等價值及女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。對於陳雪生委員涉及案件已經進入司法程序且有結果，國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利，也呼籲黨內同志對於自身言行應拿捏分寸，落實性平意識、尊重他人身體空間。

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