遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

▲原PO在台中秘境「巨人之手」看到這幕直嘆氣。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「巨人之手」是台灣隱藏秘境景點，地點相當神秘，吸引不少人前往打卡。就有網友近日慕名前往，卻發現別的遊客拍照時，硬要擠到巨人的鼻孔裡，甚至還想把小孩擠進去，讓他直嘆，「這樣拍照有比較帥嗎？」「藝術品快踩破了。」

這位網友在●【爆料公社】●貼出照片，說他慕名而去，卻發現有遊客硬要拍「擠到巨人鼻孔裡」的照片，「在下真的不懂，這樣拍照有比較帥嗎？」並說一開始，該組遊客還打算把自己的小孩擠進去，結果害得小孩哭了。另外，他也很擔心巨人會被踩壞，如果是靠在旁邊，或貼上去拍照，他都覺得還可接受，「踩上去？No！」

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▲▼對方幾乎整個人跪上去，還試圖把小孩也擠進鼻孔。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）



就有去過的人也直嘆，「我們之前去一次，巨人一隻手已被破壞，原來公物是這樣被破壞的，拍起照來有點小失望」、「前陣子有去，破的洞裡面都是垃圾」、「懷念不是人人都能進去的時候」、「印象中，摸起來的感覺是玻璃纖維之類做成的，小孩上去還可以，不過畢竟荒廢20幾年了，想踩上去，要有裂掉的心理準備」、「懷念當初雜草叢生、碎石爛路、汽車無法通行的狀態，交通便利後，一堆就去破壞。」

許多人也忍不住直批，「這就是國內旅遊景點，藝術裝置為什麼有那麼多，都撐不久就掛了（的原因）」、「還我（南迴）天梯來，就是因為這些人，很多裝置藝術慢慢的從地圖上消失」、「就是想拍出自以為幽默的照片啊」、「這邊現在很髒亂，根本不值得去。重點是因為他在荒郊野外，完全沒有廁所那種，結果附近就會一堆人亂丟垃圾+拉屎」、「下來啊……爬什麼爬！」