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牙齒看一半！醫突喊「給我小青蛙」是什麼　答案揭曉：貼心小東西

▲桃園市查姓女牙醫去年5月間為李姓國中生安裝陶瓷假牙，以高速手機嵌體假牙過程時不慎誤觸舌根，導致李姓國中生右舌根撕裂傷，李生怒而提告查女業務過失傷害。（圖／視覺中國CFP）

▲小青蛙是什麼？（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

絕大多數人都曾看過牙醫，有時還會聽到醫師說些專業用語。近日就有女網友好奇拋問，她牙齒看到一半時，聽到醫師說「小青蛙」，大家知道這是什麼嗎？貼文曝光後，隨即引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「你們知道牙醫說要小青蛙是什麼嗎」為題發文，提到她去看牙齒時，聽到醫師說「給我小青蛙」。聞言，她本心想是什麼可愛的東西，醫師是要給她貼紙還是壓力球嗎？

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不過，原PO後來才發現自己想得太美好，醫師口中的「小青蛙」是一個藍色的東西，會卡在上下排牙齒上，讓她的嘴巴閉不起來。

▲▼牙醫。（圖／CFP）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「小青蛙就是另類的張口器啦～只是它比較小一個，主要是治療過程中，醫師怕病患嘴巴痠，給的貼心小東西」、「bite block」、「這陣子去看牙醫覺得小青蛙超棒欸！不用自己一直張嘴、關節痠得要命，也不用一直注意自己嘴巴有沒有慢慢閉合」。

還有網友分享，「張口器，如果你聽到小螃蟹就是另一種機器。（小青蛙）通常會使用就是你嘴巴張不夠大，或是醫師怕你張久了嘴巴痠，讓你咬著」、「最怕小蜜蜂，依稀記得每次小蜜蜂出場都很痛」。

不過為何要用這些別稱稱呼？過去曾有牙醫診所解釋，用小螃蟹、小蜜蜂等代替磨牙齒的機器名稱，是為了讓小朋友、病患不那麼害怕。

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