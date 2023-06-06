女友討18萬名牌包「背出去有面子」　他拒絕...然後就被分手了

▲女友想要原PO買名牌包給她。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「一個名牌包就看清楚一個人的價值觀是否跟你一樣！」一名網友發文表示，日前女友向他討一個18萬元的名牌包，只因背出門比較有面子。聞言，他實在無法認同，且也沒這麼多錢可以買包，於是拒絕，怎料對方立刻提分手，讓他不知該說什麼。貼文曝光後，隨即引發討論。

該名網友在「匿名公社」上發文拋問，「女生真的都喜歡名牌包嗎？」女友日前撒嬌直喊「親愛的」，接著就開口討18萬元的名牌包。聞言，原PO驚呼「蛤？也太貴了吧！」結果女友又說，「不會啊，這樣我背出去也比較有面子」。

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原PO認為，普通的包包也可以很好看，不一定要名牌包才有面子，且18萬元對他來說，真的太多了，他沒這麼多錢可以買包包。豈料，女友這時就說，「你不買給我，我就要分手」，且似乎不是開玩笑，她頻頻將分手掛在嘴邊。

後來原PO只好同意分開，「既然你堅持分手，我無話可說，就分吧！」他也感嘆，竟然用一個名牌包就看清楚一個人的價值觀與自己是否一樣。

貼文一出，底下一票網友留言表示，「放生是對的，人有氣質，拿什麼包都像名牌」、「分手就對了」、「恭喜解脫」、「還好分手了，不然花了18萬可能再來28萬，接著50萬一直花下去」、「有本事～自己買好嗎？即使買真的，氣質襯托不出來，背起來也像假的啊」、「這個女生不愛你，只想要東西而已」。