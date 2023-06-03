姊弟洗澡「比較省水」　女友噴1句話！男友看傻：分手了

▲女友與弟弟一起洗澡，原因讓原PO無法接受。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

與不同性別的家人一起洗澡，是否正常呢？一名男大生透露，第一次去女友家作客，發現女友弟弟突然告知要去洗澡，接著姊弟倆就去浴室了。原來女友與弟弟從小一起洗到現在，認為這舉比較省水，一番話讓原PO難以接受，後來女友直言要繼續在一起，就得接受這事實，後來雙方已分手，讓全場網友看傻眼。

一名男網友在Dcard表示，他與女友都是大三生，上周第一次去女友家，一進門後，今年讀高三要畢業的弟弟就跑過來抱住女友，眼神彷彿對原PO有敵意，吃飽飯後，原PO與女友回到房間休息。

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直到8點多，弟弟突然敲門表示要洗澡，一番話讓原PO感到問號，「結果弟弟是說要跟姊姊一起洗！」當下原PO瞪大雙眼反問女友，「妳跟弟弟都一起洗？」

女友點頭回應沒錯，從小到現在姊弟倆都一起洗澡，「這樣比較省水！」原PO沒多話，只能眼睜睜看著他們去浴室，直到離開後才問女友一起洗澡的狀況，然而女友卻認為原PO大驚小怪，更直批吃弟弟的醋很不成熟。

兩人為此大吵一架，女友主張「很愛家人，要和我在一起就必須接受」，如今雙方因價值觀不同而分手。最後，原PO透露，與女友交往1年來並無發生關係，當然也不曾一起洗澡，不料為了此事而鬧翻。

底下網友熱議，「女友跟弟弟一起洗的時候會互相幫對方洗身體嗎？畫面實在太可怕不敢想像」、「每個家庭教育不一樣，不要強加觀念灌輸別人，如果不喜歡、可以換一個跟你價值觀一樣的」、「超怪！我連跟我姊都不會想一起洗，何況還跟弟弟」、「如果姊姊不在，不就他跟媽媽一起洗？如果3個一起洗就更省水了」、「好好跟你女友溝通，如果真的沒辦法了...你繼續忍或是換一個」。

也有人質疑是幻想文，「看原PO這個反應，創作文吧？」原PO疑似想挽回，回應「沒...只是現在女友拒絕跟我溝通，我也不知道怎麼辦。」