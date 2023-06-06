遭控爆民進黨性騷黑數100倍　高嘉瑜還原與沈富雄對話

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

有網友近日在臉書指控，民進黨立委高嘉瑜與前立委沈富雄在節目中爆料，民進黨未爆出的性騷案是檯面上的100倍，引發熱議，沈富雄5日出面澄清這段話是綠營側翼無中生有。對此，高嘉瑜6日也在臉書還原當人兩人的對話，批評有心人士刻意抹黑帶風向，把討論社會上普遍存在的性騷黑數議題變成是指民進黨，藉此內鬥分化，其心可議。

高嘉瑜指出，近日有心人士惡質抹黑無中生有帶風向，說她刻意擴大民進黨性騷黑數為1:100，真相是無論私下閒聊或節目錄影，她和沈富雄都沒提到民進黨性騷黑數，而是指社會普遍現象，無奈有心人士刻意抹黑帶風向把討論社會上普遍存在的性騷黑數議題變成是指民進黨，藉此內鬥分化，其心可議。

沈富雄5日就出面澄清，他上周五跟高嘉瑜在政論節目上討論性騷擾案件的黑數，自己認為沒有說的有1比10，高嘉瑜則認為不只，並補充台灣女人一生中約有8成受過騷擾，但沒有申訴，最終變成黑數；他也強調，當時討論黑數時，腦子裡一點點民進黨的念頭都沒有，只是就台灣當前社會性騷擾案浮上水面的有多少，就是這樣而已。

高嘉瑜也還原當天兩人的逐字稿，沈富雄表示，「不是...我跟你們講，你們在通過跟騷法的時候，沒有請我當顧問是一個很大的錯誤，你知道嗎？這個男女的互動，裡面的眉角是很多的，我跟你講，浮上檯面形成問題的，跟沒有浮上檯面的比例，妳覺得有沒有1比10？不只？」她則回應，「不只...1比1000？100？」，沈富雄再說道，「1比100恐怕有，而且有很多沒有浮上檯面的，最後還終成好事，天下有情人終成眷屬，難道沒有經過跟騷法的過程。」她也回覆，「你只要讓當事人覺得不舒服，就是騷擾...」

而兩人當天於節目上的對話，沈富雄表示，「我剛剛休息的時候問高嘉瑜委員，我說其實浮上檯面的案子少啊，在水底下的案子多，我說起碼1比10，他說不只，1比100，但是他剛才又講八成的婦女有這種經驗，真的有八成啊？」她也馬上補充，「這是統計啦。」