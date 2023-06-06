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快訊／范雲告陳雪生「肚頂後背」性騷　終局之戰結果揭曉

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳雪生被控2020年在立法院朝野立委搶佔主席台衝突中，從後用肚子頂撞民進黨立委范雲背部3次，還以「我又不是餓死鬼」等語反擊范雲說他性騷擾，范雲提告求償精神慰撫50萬元，陳雪生一審被台北地院判決須賠8萬元，上訴自認言語雖粗魯、卻是當下「必要的辯解防禦」，北院二審法官勸和未果，今駁回陳雪生上訴，判賠8萬元確定。

▲▼陳雪生為性騷案向范雲道歉。（圖／翻攝范雲臉書）

▲國民黨立委陳雪生（右）為性騷案公開向民進黨立委范雲（左）道歉，但他不服民事一審被判賠范雲8萬元，提起上訴。（資料照／翻攝范雲臉書）

本案二審審判長林玲玉是資深女法官，最後一次開庭時，陳雪生與范雲均沒到場，林玲玉勸諭雙方律師轉達當事人「都是國家重要人才」，花那麼多時間在這種案件上，也不太會有什麼重要的收穫，林玲玉並對陳的律師說「我若是男生，就先道歉安撫吧」、「以後回想起來，也不會有那麼多悔恨」。

但雙方態度沒鬆動，陳雪生的律師指稱「女性易遭性騷擾，男性易被控性騷擾」，在公眾場合被指涉性騷擾往往百口莫辯，所以本案陳雪生反擊范雲說他性騷擾的言語，固然粗魯、不禮貌，卻是當下「必要的辯解防禦」。范雲的律師表示雙方曾協商但破局，很久沒再談和解，范雲認為身為立委若連自身權益都不能捍衛、遑論推動相關修法。林玲玉勸和不成，淡然表示：「算了吧！如果沒有什麼要說的，就這樣子吧！」

▲▼立法院臨時會院會 監察委員資格審查 朝野搶占主席台 陳雪生 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳雪生（中後）被控在朝野立委搶佔立法院主席台時，從後用肚子頂撞范雲（紅衣者）背部3次，涉嫌性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

本案源於藍營反對總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長的人事案，立院2020年7月14日召開臨時會審查時，藍營立委兵分兩路抗爭，一路搶佔議場主席台，一路阻擋陳菊進議場，綠營立委分頭反擊，陳雪生與范雲在主席台卡位，范雲指陳雪生故意從後用肚子頂她背部3次，她表明「很噁心，這是性騷擾」，要陳退後別再接近。

陳雪生當下嘻笑回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，事後被媒體採訪時，陳雪生回敬范雲「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，范雲認為遭性騷冒犯，批陳雪生的舉動充滿性別歧視，害她無端受非議、飽受精神痛苦，提告要求陳雪生賠償精神慰撫50萬元。

身材高壯的陳雪生堅稱和范雲卡位時，他雙手搭在另2位藍營男立委肩上避嫌，可是他肚子太大，混亂中不小心碰到范雲背部，他回敬范雲的言語雖不得體，但非性別歧視，而是當下因范雲的不實指控而憤怒、不願被模糊抗爭焦點，何況衛生福利部已撤銷他的性騷擾處分，代表他不必賠償。

北院民事一審認定陳雪生的確以肚子碰撞范雲背部，且在旁人勸阻制止時，回稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等語，事後又對媒體回應范雲「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，帶有對女性的嘲諷、貶抑，使范雲感受冒犯、敵意及羞辱而有損人格尊嚴。

一審指陳雪生本案言論不受立委言論免責權保障，至於衛福部撤銷北市府認定陳雪生構成性騷擾處分的原因，是審查程序有瑕疵，並非認定不構成性騷擾，據此於前年（2021年）12月判陳雪生應賠償8萬元。

陳雪生去年（2022年）1月在立院公開向范雲道歉、2人握手言和，但陳雪生仍提起本件上訴，范雲批陳雪生「假道歉」、繼續濫訴糾纏，宣稱將把陳雪生支付的賠償，全捐給婦女救援基金會協助性騷擾被害人。陳雪生另案控告范雲公開說他是「電車癡漢」等語、涉嫌加重誹謗，范雲去年6月獲判無罪確定。

▼范雲今早赴北院聽判決。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼民進黨立委范雲赴北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼民進黨立委范雲赴北院。（圖／記者黃彥傑攝）

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