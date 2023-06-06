頂呱呱、迷客夏買1送1！　Uber Eats「6月超殺優惠碼」一次看

▲Uber Eats「6月優惠碼」懶人包。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續領！外送平台「Uber Eats」6月「激省優惠碼」來了，這個月全用戶可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」，像是頂呱呱、漢堡王、迷客夏、CoCo都有，還有拿坡里炸雞8折、麥當勞勁辣香雞翅第2件5折等好康，加碼收一系列滿額現折優惠，通通別放過，提醒優惠內容須依消費者APP中顯示才可享優惠。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，凡輸入優惠碼「粽禮數」，可享「美食外送／外帶下單滿235元（不含外送費）打5折」優惠，最高現折175元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲全用戶今日有餐廳、手搖飲指定飲品買1送1。

●全用戶優惠

1.今（6）日免優惠碼可享「活動餐廳點指定商品買1送1」優惠，包括起家雞、小馬辣個人鍋、老先覺、客美多、爭鮮、Body Fit 健康盒、繼光香香雞、頂呱呱、漢堡王等通通有，數量有限、送完為止。

2.今（6）日免優惠碼可享「指定飲品買1送1」優惠，包括路易莎、迷客夏、鶴茶樓、CoCo都可、大苑子等，數量有限、送完為止。

3.今（6）日免優惠碼可享「拿坡里比薩、指定炸雞品項打8折」優惠，包括「拿坡里」大披薩單點、小披薩2個8折；「拿坡里炸雞」老饕三角骨、無骨雞丁打8折；「拿坡里炸雞虛擬店」老饕三角骨、重乳酪蛋糕打8折。

4.今（6）日免優惠碼可享「麥當勞下殺」優惠，包括「勁辣香雞翅第2件5折」、「微牽絲起司排雙牛薯爽餐／瓜瘋餐299元」、「微牽絲起司排脆豬薯爽餐／瓜瘋餐299元」。

5.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「粽點吃喝」，即可享「美食外送／外帶下單滿99元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，數量有限、兌完為止。

6.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「懂抓粽點」，即可享「美食外送／外帶下單滿249元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折150元，每人限用3次，該優惠限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，數量有限、兌完為止。

7.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「粽口味」，即可享「美食外送／外帶下單滿349元（不含外送費）打75折」優惠，最高現折200元，每人限用4次，該優惠限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，數量有限、兌完為止。

8.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「台南都點得到」，即可享「美食外送／外帶下單滿99元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠限使用於台南市，數量有限、兌完為止。

9.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「高雄都點得到」，即可享「美食外送／外帶下單滿99元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠限使用於高雄市，數量有限、兌完為止。

10.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「桃園都點得到」，即可享「美食外送／外帶下單滿99元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠限使用於桃園市，數量有限、兌完為止。

11.今（6）日凡輸入優惠碼「粽吃喝」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

12.6月13日凡輸入優惠碼「粽折扣」即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

13.6月20日凡輸入優惠碼「粽品質」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

14.6月27日凡輸入優惠碼「粽優惠」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

15.即日起至6月15日凡輸入優惠碼「優市好六」，即可享「優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠，每人限用1次，限收到此優惠者使用，轉發、轉讓或轉售無效。

16.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「優市初享」且為首次訂購優市者，即可享「優市下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，限收到此優惠者使用，轉發、轉讓或轉售無效。

17.即日起至7月6日凡輸入優惠碼「優愛全聯」，即可享「全聯下單滿699元（不含外送費及其他優惠折抵）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

18.6月7日至6月13日凡輸入優惠碼「屈買曼秀」，即可享「屈臣氏下單滿799元（不含外送費及其他優惠折抵）打88折」優惠，最高限折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

19.6月7日至6月13日凡輸入優惠碼「今夏出遊六」，即可享「全聯、優市、大潤發、台安藥局、家樂福、家樂福超市、Mia C’bon、屈臣氏、萊爾富、DON DON DONKI、統一超商、小北百貨、燦坤、馬修嚴選、傳統市場下單滿899元（不含外送費及其他優惠折抵）打9折」優惠，最高限折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

20.6月14日至6月27日凡輸入優惠碼「UE好粽意」，即可享「聖德科斯、優市、傳統市場、 全聯福利中心、 大潤發、Green&Safe、楓康超市、City’s Super、家樂福、家樂福超市、Mia C’bon、萊爾富、屈臣氏、燦坤、馬修嚴選、新光好好集、 棉花田、小北百貨下單滿899元（不含外送費及其他優惠折抵）打9折」優惠，最高限折200元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

21.6月14日至6月20日凡輸入優惠碼「端午逛市場」，即可享「傳統市場下單滿799元（不含外送費及其他優惠折抵）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

22.6月28日至7月4日凡輸入優惠碼「家福美利優」，即可享「家樂福、家樂福超市下單滿899元不含外送費及其他優惠折抵）打85折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲精選餐廳可享指定品項買1送1。

●Uber One會員優惠

1.即日起至6月30日可享「精選餐廳優惠折扣活動」，如指定品項折扣、精選品項買1送1、滿額送餐點等，除外加碼還可享額外疊加的優惠序號折扣，優惠活動請於APP查看。

2.今（6）日凡輸入優惠碼「天天想吃」，即可享「美食提案活動餐廳下單滿350元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.今（6）日凡輸入優惠碼「飲癮約約」，即可享「強檔581活動商家下單滿299元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「JUN600」且為首次訂購生鮮雜貨者，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用4次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「JUN300」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打9折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「JUN1000」，即可享「生鮮雜貨下單滿1599元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「六月外帶」，即可享「外帶自取下單滿149元打7折」優惠，最高現折50元，每人限用4次，數量有限、兌完為止。

▲foodpanda6月限定優惠碼來了。（圖／foodpanda提供）

另，外送平台「foodpanda」也有「6月激省優惠碼」，這個月不僅有指定美食店家下殺5折起，還能再打79折優惠，加碼推肯德基、星巴克、大苑子消費滿額整單再下殺79折，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「美食外送5折起！ foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包」。