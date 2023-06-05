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超商限定！超萌「蠟筆小新伯爵奶茶」來了　限時只要29元爽喝

▲▼7-11開賣「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」，充滿伯爵茶香的斯里蘭卡紅茶完美融合牛奶。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲快看！就有超商開賣超Q「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」，外包裝印上穿著英倫服飾的小新，可愛程度爆表，且即日起還可享嚐鮮價單件32元、2件58元，等於最便宜單件只要29元，趕快把握便宜喝。

7-11開賣「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」，包裝還是超萌英倫版小新，濃厚伯爵茶香香氣的斯里蘭卡紅茶與牛奶完美融合，喝起來十分有層次，且為慶祝新品上市，即日起至6/27止，單件可享嚐鮮價單件32元、2件58元，等於最便宜單件只要29元。

▲▼7-11開賣「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」。（圖／7-11提供）

▲「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」即日起可享嚐鮮價單件32元、2件58元。

另外，7-11近日也推出夏季最新3款咖啡飲品，首推「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」，以現萃茶銷售佔比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方；「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」以黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，再加入冰涼美式，口感有層次又爽口，如果喜歡更強烈一點的風味，推薦可選加入氣泡咖啡款。

▲▼7-11最新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 CITY TEA現萃茶優格好多青茶限時下殺買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出相關優惠，即日起至6/6止，可享CITY TEA現萃茶優格好多青茶買1送1、CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡任2杯99元，活動期間每日限量開賣，售完為止。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶買1送1只要百元。（圖／業者提供）

21PLUS、21風味館「買1送1」來了，特意選用人氣「雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶」組合，只要100元就能爽吃2份，即日起至7/4限時登場，提醒坎城TOGO門市、外送平排不適用此優惠。其雞汁高麗菜飯是使用雞汁、油蔥加上在地國產米，再以獨家蒸烤技術蒸煮，並加上滿滿高麗菜，口感清爽好吃，還有飽足感。

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