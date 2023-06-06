超商限定販售！超Q「布丁狗布丁杯」　加了焦糖、舒芙蕾超欠吃

▲7-11限定販售「布丁狗舒芙蕾布丁杯」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

布丁狗控快看！就有超商獲得布丁狗授權，限定販售這款超Q「布丁狗舒芙蕾布丁杯」，細緻綿密的布丁上是蓬鬆軟綿的舒芙蕾，再搭配甜而不膩的焦糖，每一口都充滿幸福滋味；同步還能喝到新品「蠟筆小新伯爵奶茶」，即日起還可享嚐鮮價單件32元、2件58元，等於最便宜單件只要29元。

7-11限定販售「布丁狗舒芙蕾布丁杯」，布丁本體選用日本進口寒天，口感香濃綿密，搭配特調焦糖，吃起來甜而不膩、香醇濃郁；另外，即日起至6/13止還可搭配「世界牛奶日」限時優惠，指定麵包、甜點任選第2件省10元。

▲「布丁狗舒芙蕾布丁杯」口感鬆軟細緻、輕盈綿密。



吃布丁配飲料更完美！7-11近日也開賣「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」，包裝還是超萌英倫版小新，濃厚伯爵茶香香氣的斯里蘭卡紅茶與牛奶完美融合，喝起來十分有層次，且為慶祝新品上市，即日起至6/27止，單件可享嚐鮮價單件32元、2件58元，等於最便宜單件只要29元。

▲「蠟筆小新皇家伯爵風味奶茶」充滿伯爵茶香的斯里蘭卡紅茶完美融合牛奶。



▲日出茶太限時買1送1。（圖／日出茶太提供）

6月6日為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，日出茶太特意祭出限時「買1送1」優惠，即日起至6月8日凡於全門市購買「太極厚茶拿鐵」即可免費多喝1杯，且期間販售太極厚茶拿鐵品項之所得也將全數捐出給社團法人中華民國自閉症總會、社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會，作為自閉兒及其家庭輔導基金，盼號召民眾一起來喝飲料做愛心。