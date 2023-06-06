輝達遊戲玩家抱怨被拋棄　黃仁勳覺得冤：深深傷了我的心

▲黃仁勳表示，輝達仍然關心遊戲玩家。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

輝達（Nvidia）前一周市值一度衝破1兆美元，但身為長期粉絲的遊戲玩家們卻抱怨被拋棄了，認為最新一代遊戲顯卡RTX 4000系列有價格過高、遊戲性能提升不足，以及缺乏特色等問題。對此，輝達創辦人兼執行長黃仁勳接受訪問時表示，「你們深深傷了我的心」。

「PCWorld」報導，黃仁勳上周在台北受訪時被問到，遊戲玩家們是否有權覺得，他們就像較年長的小孩，眼睜睜看著輝達對AI這個新生兒的關注而感到忌妒。黃仁勳表示，就公司角度而言，輝達確實把AI產品放在第一位，但不代表不再關心遊戲玩家們了。

「你們深深傷了我的心」，黃仁勳開玩笑表示，RTX 4000系列顯卡就是為了玩家們打造的，當中最重要的技術就是AI，如果沒有了AI，就無法做到實時光學追蹤，甚至根本是不可能的事，「我們公司第一個AI產品，AI首要關注的就是DLSS。深度學習，就是RTX的基石。」

其次，輝達生成式AI第一個應用ACE（虛擬化身雲端引擎，Avatar Cloud Engine），就是給予NPC角色智能，利用AI驅動的自然語言互動技術，形成一個客製化的AI模型服務，從而改變遊戲體驗。