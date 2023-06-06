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iOS 17登場！隔空就可傳電話號碼、手機秒變智慧控制器

▲iOS 17新功能。（圖／蘋果）

▲iOS 17新功能。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果WWDC於今日凌晨登場，此次也公布了iOS 17等一系列的作業系統更新版本，此次也整理WWDC公布的主要更新，預計下月會公開測試版本，而到秋天將會對全部用戶公開，預計iPhone 15將搭載。

‌iOS 17‌ 引入了自定義外觀，撥打電話的人可以自定義自己的外觀。實時語音可以讓用戶實時查看語音訊息的轉錄內容，可以根據需要選擇接聽電話，人們在 iMessage 中發送的語音會轉錄為文本。當有人錯過FaceTime通話時，還可以錄製影片或錄音傳送。

在訊息App中，外觀設計更加整潔，並且有一個新的簽到功能，可以讓朋友和家人在旅行時關注自己的安全。當到達目的地時，會自動通知朋友或家人。也可以直接從訊息App共享位置。

除此之外，也加入了StandBy新功能，水平放置的iPhone可以變成智慧顯示器，顯示日曆、時間、智慧居家功能等訊息，實時活動也可以全螢幕顯示。更新後，主螢幕上的小工具可以讓用戶無需打開App即可執行，例如勾選待辦事項列表中的項目，或控制家中燈光等操作。

此外，AirDrop 也進化，新增 NameDrop 功能可以快速共享聯繫人，而且你可以將兩部 iPhone 放在一起，可以交換個人資訊，例如電話、信箱等等。

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