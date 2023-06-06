蘋果WWDC新品總盤點！　首款Vision Pro頭盔亮相

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果WWDC於台灣時間凌晨登場，除了意料之中的軟體更新之外，也推出了幾項硬體新品，此次也盤點WWDC出現的特殊新品。

▲15.3吋MacBook Air。（圖／蘋果）

15吋 MacBook Air

此次MacBook Air具備寬廣的 15.3 吋 Liquid Retina 顯示器、M2 令人驚豔的效能、長達 18 小時的電池續航力，搭配靜音、無風扇的設計，為世界上最薄的 15 吋筆電。15 吋 MacBook Air 配備全新的六揚聲器音響系統、令人身歷其境的「空間音訊」、1080p FaceTime HD 相機、MagSafe 充電功能，以及 macOS Ventura 的強大功能和易用性，帶來無與倫比的體驗。

搭載 M2 的 13 吋 MacBook Air 的新售價35,900元起，比先前降價2,000元，不論是要升級裝置的使用者，或是首次購買 Mac 的顧客，MacBook Air 為每個人都帶來更多價值和選擇。

Mac Pro

蘋果的頂規電腦等了三年終於更新，今日推出全新 Mac Studio 和 Mac Pro，是歷來最強大的兩款 Mac。

Mac Studio 搭載 M2 Max 和全新 M2 Ultra，以精美而小巧的設計帶來大幅升級的效能以及增強的連接功能。Mac Studio 比最強大的 Intel 27 吋 iMac 最快可達 6 倍，比搭載 M1 Ultra 的上一代 Mac Studio 最快可達 3 倍。

Mac Pro 現在搭載 M2 Ultra，將 Apple 最強大晶片的歷來最強效能結合 PCIe 擴充的多功能性。Mac Pro 的速度比前一代 Intel 機型速度提升最快可達 3 倍。搭載 M2 Ultra 的 Mac Studio 和 Mac Pro 具備高達 192GB 的統一記憶體，遠高於最先進的工作站顯示卡，能承擔其他系統甚至無法處理的繁重工作量。Mac Pro 售價將是 6,999 美元起，目前台灣售價為Mac Studio 64,999 元起，Mac Pro 提供塔式與機架式。Mac Pro (塔式) 售價 229,900 元起，Mac Pro (機架式) 售價 244,900 元起。

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

Vision Pro

蘋果今日發布 Apple Vision Pro，能將數位內容無縫融入實體世界，讓使用者處在當下並與他人保持連結。Vision Pro 打造一塊無邊際畫布，讓 app 超越傳統顯示器的限制，推出全 3D 使用者介面，以最自然、直覺的輸入方式來控制，也就是透過使用者的眼睛、雙手與聲音。

Vision Pro 搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，讓使用者與數位內容互動的方式就像內容實體存在於使用者的空間之中。Vision Pro 突破性的設計搭載超高解析度顯示系統，將 2,300 萬畫素置於兩個顯示器中，獨特雙晶片設計的訂製 Apple晶片，確保每個體驗都感覺是在使用者眼前即時發生。