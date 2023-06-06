蘋果WWDC八大重點！　首款虛擬實境頭盔登場

▲蘋果首款Vision Pro亮相。（圖／蘋果）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果WWDC於台灣時間今（6日）凌晨登場，總共推出4大硬體與5大系統，帶來許多新功能。其中最受矚目的便是首款虛擬實境頭盔Vision Pro，《ETtoday新聞雲》整理以下8大重點。

Vision Pro

蘋果在WWDC上壓軸推出的新品便是首款虛擬實境頭盔「Vision Pro」，使用者以眼部、手部與聲音進行操控。Vision Pro 打造一塊無邊際畫布，讓 app 超越傳統顯示器的限制，推出全 3D 使用者介面，以最自然、直覺的輸入方式來控制，也就是透過使用者的眼睛、雙手與聲音。

Vision Pro 搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，讓使用者與數位內容互動的方式就像內容實體存在於使用者的空間之中。Vision Pro 突破性的設計搭載超高解析度顯示系統，將 2,300 萬畫素置於兩個顯示器中，獨特雙晶片設計的訂製 Apple晶片，確保每個體驗都感覺是在使用者眼前即時發生。

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

歷代最大15.3吋MacBook Air

蘋果推出15.3吋的MacBook Air，承襲去年大改的13吋外型，機身只有11.5mm厚，不僅是歷代最大尺寸，蘋果更強調是業界最薄的15吋筆電，具備Liquid Retina 顯示器，以及效果卓越的M2晶片，還有長達18小時的電池續航力。

▲蘋果推出的15.3吋MacBook Air，是歷來最大。（圖／蘋果）

Mac Pro

蘋果推出全新Mac Studio和Mac Pro，是歷來最強大的兩款Mac，Mac Studio 搭載M2 Max和全新M2 Ultra，以精美而小巧的設計帶來大幅升級的效能以及增強的連接功能。Mac Studio比最強大的Intel 27吋iMac最快可達6倍，比搭載M1 Ultra的上一代 Mac Studio最快可達3倍。

Mac Pro現在搭載M2 Ultra，將Apple最強大晶片的歷來最強效能結合PCIe擴充的多功能性。Mac Pro的速度比前一代Intel機型速度提升最快可達3倍。

蘋果iOS 17登場

以後不用再叫「Hey Siri」了，蘋果iOS 17推出讓使用更加直覺化，只需講「Siri」即可。雖然創新應用部分較沒有亮點，但實用功能的更新卻相當有感，例如iPhone處於「StandBy」模式時，橫放就能變成智慧顯示器；AirDrop不只傳照片、文件，更進階功能「NameDrop」可以直接傳送手機號碼或信箱。





▲iOS 17新功能之一，可以互相將手機號碼傳給對方。（圖／蘋果）

iPadOS 17鎖定畫面客製化設定自由大

蘋果iPadOS 17升級幅度小，但在解鎖螢幕畫面的改變也相當有感，增加的客製化設定包括全新桌布、轉場特效，還能放上小工具，包括展示時間、電量與相關通知等，與iPhone相像。

watchOS 10

watchOS 10新增「智慧型堆疊」，像iPhone一樣，不用點開APP就能即時查看運動紀錄、天氣與行事曆等，只要轉動錶冠就能查看。

macOS Sonoma加入遊戲模式

蘋果在最新的macOS Sonoma中加入遊戲模式，帶來更加沉浸式的體驗，使用上加入更多小工具新功能，也更像iPhone，更可以直接與iPhone、iPad互通。

FaceTime導入Apple TV

tvOS 17首次導入FaceTime，可以直接用Apple TV發起通話，或是將iPhone或iPad上的通話轉到Apple TV上。