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客人1239元忘結帳！老闆娘發文尋人「不然工讀生買單」遭炎上刪文

▲▼客人1239元忘結帳！老闆娘發文尋客人「不然工讀生弟弟要買單」遭炎上刪文。（圖／翻攝我是永和人）

▲老闆娘本以開玩笑的方式發文，想藉此尋找忘記結帳的客人。（圖／翻攝我是永和人）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區一間餐廳5日要休息時才發現，有一組客人忘記結1239元的費用。對此，老闆娘上網PO文尋找客人，但文中卻提及「不然可憐的工讀生弟弟就得為你們的晚餐結帳了」等說詞，引起網友不滿。事後，老闆娘也將文章刪除。

該名老闆娘在臉書社團「我是永和人」發文表示，有一組2大2小的家庭5日晚間6時30分許到她們的餐廳用餐，但最後離開時忘記結帳，希望對方可以透過粉專聯繫，「我們相信你們一定是忘記結帳而非故意，希望您能儘快跟我們聯絡，不然可憐的工讀生弟弟就得為你們的晚餐結帳了…同時們也會提供監視器畫面報警求助」。

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▲▼客人1239元忘結帳！老闆娘發文尋客人「不然工讀生弟弟要買單」遭炎上刪文。（圖／翻攝我是永和人）

▲▼網友不認同老闆娘的玩笑。（圖／翻攝我是永和人）

▲▼客人1239元忘結帳！老闆娘發文尋客人「不然工讀生弟弟要買單」遭炎上刪文。（圖／翻攝我是永和人）

網友看完紛紛留言，「工讀生好可憐」、「好好笑，辛苦打工還要被老闆情勒」、「最後那一句報警就是多餘的，妳都寫相信他們是忘記結帳，看來也沒多相信」、「雖然店家可能是想要用幽默的語氣表達，但是看了還是非常不舒服。為什麼客人忘記結帳，還要工讀生買單啊！開玩笑也讓旁觀者感受超級差勁」。

對此，老闆娘也在留言處回應，「無意與大家筆戰，本店也不會讓工讀生為客人買單，就只是希望當事人能將心比心，體諒餐飲業工作人員而已」，「真的抱歉，用了一個不好笑的說法，本來只想要大家體諒一下工作人員，已修正用詞，謝謝大家」。

老闆娘將文章改為，「我們相信你們一定是忘記結帳而非故意，希望您能儘快跟我們聯絡，若真的等不到您，我們也會提供監視器畫面求助警察叔叔希望能與您取得聯絡」，但事後仍將文章刪除。

▼老闆娘修改文章後仍無法平息網友的怒火，最後將文章刪除。（圖／翻攝我是永和人）

▲▼客人1239元忘結帳！老闆娘發文尋客人「不然工讀生弟弟要買單」遭炎上刪文。（圖／翻攝我是永和人）

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