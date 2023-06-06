這夏沒你怎麼過？網友直呼「低卡」只喝「4款夏日快樂水」

▲最近在FB社團被火熱討論的「夏天療癒飲品」，從純茶到酒款都來自網友的大推力薦。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

又到了熱「暑」人的季節，炎炎夏日光喝水怎麼過？這個時候，體感和心靈上更需要清涼消暑、喝完又幸福感滿滿的飲料，既能滿足生理補水需求，也能撫慰心裡小確幸。近日陸續在超商社團就有網友在討論，到底哪種飲料喝完最能讓人大感幸福？沒想到就此引起茶派與酒派的熱論，紛紛跳出來讚聲自己最愛的「夏日快樂水」，快來看看有沒有和自己的口袋名單相符合。

茶派首推「午後無糖紅茶」！

從日本紅到台灣，最有幸福感的飲品No.1

需要補充水分，又覺得純水太枯燥乏味嗎？這時便利超商隨手可買的清涼茶飲，就是許多人的第一選擇。其中，在日本擁有超高人氣的「午後無糖紅茶」，也在討論串中被許多網友封為第一首選。其實早在「午後の紅茶」進軍台灣市場前，這個系列就已經是許多哈日族赴日旅遊每天必喝的飲品之一，甚至不惜讓出行李空間和重量，也要多帶幾瓶回國。雖然近年引進的奶茶系列也大受歡迎，但適合在炎熱夏季清爽暢飲的「午後無糖紅茶」，還是默默榮登網友心中「夏天喝了最有幸福感」的茶飲No.1，「為了身體健康所以改喝無糖茶，喝過這瓶真的就回不去了」、「我現在就靠一天一罐緩解上班憂鬱」、「每次去超商賣場必囤！」、「瓶身跟字體都好美，光用看的就療癒。」

雖然台灣是手搖王國，但重視健康的現代人在選擇茶飲時，除了會特別注意含糖比例，也重視茶湯是否保留茶葉的香氣與回甘尾韻。「午後無糖紅茶」強調部分採用世界三大茗茶「大吉嶺茶葉」，並以獨特的「Twin Brew兩段式萃取製法」醞釀出多層次的清爽迷人茶香，打破一般外界對紅茶苦澀的印象。入口高雅的茶香，正好能讓燥熱的心平靜下來，閃著亮澤的剔透茶湯更顯優雅質感，也讓喝茶這件事更有儀式感。無論在辦公室或是居家的午後，來瓶「午後無糖紅茶」搭配甜點下午茶，輕鬆為自己創造這一天的「幸せ」時刻。

▲陽光下排排站的「午後無糖紅茶」，晶瑩剔透的茶湯看起來超療癒。

酒派站出來！

「淡麗」減醣低負擔、「冰結」無糖無負擔，每天喝療癒又滿足

不過說到夏日幸福感，另外也有酒派跳出來直呼——「淡麗不能亡！」的確，夏天最爽的就是晚上無論吃什麼，都要配一罐清涼啤酒，打從心底發出「哈～」的舒暢聲，才算是正式揭開夏日序語，如果有聚餐、派對，更需要啤酒嗨翻現場氛圍！但如果想要來點酒精，又不想被罪惡感淹沒，不妨就來罐席捲日本國內、主打減醣70%*的「KIRIN淡麗啤酒」。風味清爽而且低卡的選擇，讓平時想要控制身材的上班族和OL們，一樣喝得到啤酒獨有的解膩暢快感，而且就算睡前忍不住貪杯，也可以減低身心負擔，因此成為最近網友們大半夜搭配宵夜的啤酒新寵。

▲清爽低卡的淡麗啤酒，擄獲不少上班族和OL的心。

至於不分四季，都在各通路受到超多調酒控喜愛的「冰結」，則特別推出「無糖檸檬9%」。光是包裝上的「無糖」2字，就讓重視健康、又抵擋不住酒精魅力的酒控們，在住家附近的超商默默掃貨。不少網友表示，雖然無糖，但因為添加保留檸檬原始香氣的「Straight果汁」，所以喝起來格外順口，也沒有一般調酒強調風味的甜膩感。而且不論單喝小酌或是搭餐飲用，一罐就有讓人舒爽暢快的微醺感！下班之後來一罐，感受沁涼入喉的快感，一秒就能讓人彷彿置身日本，一天的辛苦都能獲得滿滿療癒。

▲主打無糖的「冰結」，讓平常習慣選擇風味調酒的酒控們，有了更清爽的選擇。

茶派再推一支無糖生力軍！

「KIRIN生茶」走出純飲新路線，一躍成為今夏搭餐第一首選

最近除了「午後無糖紅茶」，同品牌的無糖綠茶「生茶」，也獲得不少網友力推！強調100%使用日本茶葉的「本格日本茶」，帶來更濃郁的茶香以及縈繞喉間的回甘尾韻。有網友更推薦，平常在辦公室都會跟著中餐一起享用，尤其是搭配燒肉等重口味的便當，超快就能一解口中的油膩感，讓人感到清爽無負擔。

▲中午來瓶回甘生茶搭配重口味便當，一秒給人宛如重遊日本的幸福感。

台灣人對「飲料」總是難以抗拒，談到夏日幸福飲料，網友的口袋永遠都有私家珍藏首選。今年夏天，面對來勢洶洶的高溫豔陽，打算怎麼過？不論是茶控或酒控，以上被網友推爆的「4款夏日快樂水」，都適合通通來一杯。

*註1: 減醣70％乃依日本食品標準成分表2015年版（7訂）之基準