　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這夏沒你怎麼過？網友直呼「低卡」只喝「4款夏日快樂水」

▲▼夏日快樂水,夏天,夏季,超商,茶派,酒派,調酒,午後紅茶,生茶,冰結,淡麗啤酒。（圖／記者湯興漢攝）

▲最近在FB社團被火熱討論的「夏天療癒飲品」，從純茶到酒款都來自網友的大推力薦。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

又到了熱「暑」人的季節，炎炎夏日光喝水怎麼過？這個時候，體感和心靈上更需要清涼消暑、喝完又幸福感滿滿的飲料，既能滿足生理補水需求，也能撫慰心裡小確幸。近日陸續在超商社團就有網友在討論，到底哪種飲料喝完最能讓人大感幸福？沒想到就此引起茶派與酒派的熱論，紛紛跳出來讚聲自己最愛的「夏日快樂水」，快來看看有沒有和自己的口袋名單相符合。

茶派首推「午後無糖紅茶」！
從日本紅到台灣，最有幸福感的飲品No.1
需要補充水分，又覺得純水太枯燥乏味嗎？這時便利超商隨手可買的清涼茶飲，就是許多人的第一選擇。其中，在日本擁有超高人氣的「午後無糖紅茶」，也在討論串中被許多網友封為第一首選。其實早在「午後の紅茶」進軍台灣市場前，這個系列就已經是許多哈日族赴日旅遊每天必喝的飲品之一，甚至不惜讓出行李空間和重量，也要多帶幾瓶回國。雖然近年引進的奶茶系列也大受歡迎，但適合在炎熱夏季清爽暢飲的「午後無糖紅茶」，還是默默榮登網友心中「夏天喝了最有幸福感」的茶飲No.1，「為了身體健康所以改喝無糖茶，喝過這瓶真的就回不去了」、「我現在就靠一天一罐緩解上班憂鬱」、「每次去超商賣場必囤！」、「瓶身跟字體都好美，光用看的就療癒。」

雖然台灣是手搖王國，但重視健康的現代人在選擇茶飲時，除了會特別注意含糖比例，也重視茶湯是否保留茶葉的香氣與回甘尾韻。「午後無糖紅茶」強調部分採用世界三大茗茶「大吉嶺茶葉」，並以獨特的「Twin Brew兩段式萃取製法」醞釀出多層次的清爽迷人茶香，打破一般外界對紅茶苦澀的印象。入口高雅的茶香，正好能讓燥熱的心平靜下來，閃著亮澤的剔透茶湯更顯優雅質感，也讓喝茶這件事更有儀式感。無論在辦公室或是居家的午後，來瓶「午後無糖紅茶」搭配甜點下午茶，輕鬆為自己創造這一天的「幸せ」時刻。

▲▼KIRIN。（圖／記者湯興漢攝）

▲陽光下排排站的「午後無糖紅茶」，晶瑩剔透的茶湯看起來超療癒。

酒派站出來！
「淡麗」減醣低負擔、「冰結」無糖無負擔，每天喝療癒又滿足
不過說到夏日幸福感，另外也有酒派跳出來直呼——「淡麗不能亡！」的確，夏天最爽的就是晚上無論吃什麼，都要配一罐清涼啤酒，打從心底發出「哈～」的舒暢聲，才算是正式揭開夏日序語，如果有聚餐、派對，更需要啤酒嗨翻現場氛圍！但如果想要來點酒精，又不想被罪惡感淹沒，不妨就來罐席捲日本國內、主打減醣70%*的「KIRIN淡麗啤酒」。風味清爽而且低卡的選擇，讓平時想要控制身材的上班族和OL們，一樣喝得到啤酒獨有的解膩暢快感，而且就算睡前忍不住貪杯，也可以減低身心負擔，因此成為最近網友們大半夜搭配宵夜的啤酒新寵。

▲▼夏日快樂水,夏天,夏季,超商,茶派,酒派,調酒,午後紅茶,生茶,冰結,淡麗啤酒。（圖／記者湯興漢攝）

▲清爽低卡的淡麗啤酒，擄獲不少上班族和OL的心。

至於不分四季，都在各通路受到超多調酒控喜愛的「冰結」，則特別推出「無糖檸檬9%」。光是包裝上的「無糖」2字，就讓重視健康、又抵擋不住酒精魅力的酒控們，在住家附近的超商默默掃貨。不少網友表示，雖然無糖，但因為添加保留檸檬原始香氣的「Straight果汁」，所以喝起來格外順口，也沒有一般調酒強調風味的甜膩感。而且不論單喝小酌或是搭餐飲用，一罐就有讓人舒爽暢快的微醺感！下班之後來一罐，感受沁涼入喉的快感，一秒就能讓人彷彿置身日本，一天的辛苦都能獲得滿滿療癒。

▲▼夏日快樂水,夏天,夏季,超商,茶派,酒派,調酒,午後紅茶,生茶,冰結,淡麗啤酒。（圖／記者湯興漢攝）

▲主打無糖的「冰結」，讓平常習慣選擇風味調酒的酒控們，有了更清爽的選擇。

茶派再推一支無糖生力軍！
「KIRIN生茶」走出純飲新路線，一躍成為今夏搭餐第一首選
最近除了「午後無糖紅茶」，同品牌的無糖綠茶「生茶」，也獲得不少網友力推！強調100%使用日本茶葉的「本格日本茶」，帶來更濃郁的茶香以及縈繞喉間的回甘尾韻。有網友更推薦，平常在辦公室都會跟著中餐一起享用，尤其是搭配燒肉等重口味的便當，超快就能一解口中的油膩感，讓人感到清爽無負擔。

▲▼KIRIN。（圖／記者湯興漢攝）

▲中午來瓶回甘生茶搭配重口味便當，一秒給人宛如重遊日本的幸福感。

台灣人對「飲料」總是難以抗拒，談到夏日幸福飲料，網友的口袋永遠都有私家珍藏首選。今年夏天，面對來勢洶洶的高溫豔陽，打算怎麼過？不論是茶控或酒控，以上被網友推爆的「4款夏日快樂水」，都適合通通來一杯。

*註1: 減醣70％乃依日本食品標準成分表2015年版（7訂）之基準

ET快訊
快訊／3死1重傷！　多車連撞現場畫面曝
魔獸價碼開更高！　點名想跟這4人同隊
女警騎機車上高速公路！　國道警堅持開罰：不服可申訴
健身教練勒斃女友！　「有悔意」改判15年
高三生睡了「女友媽」！　鹹濕對話曝光：坐上來
快訊／魔獸續約有望？　雲豹執行長親自回應了
快訊／范雲告陳雪生「肚頂後背」性騷　終局之戰結果揭曉
快訊／洪智坤被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責
快訊／取消！　志明牛肉拉麵記者會不開了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

KIRIN淡麗啤酒「減醣」還不夠！登錄發票「抽限量贈品」再把幸運兒送去日本開喝

頂呱呱、迷客夏買1送1！　Uber Eats「6月超殺優惠碼」一次看

超商限定販售！超Q「布丁狗布丁杯」　加了焦糖、舒芙蕾超欠吃

這夏沒你怎麼過？網友直呼「低卡」只喝「4款夏日快樂水」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

全聯60元幸福餐盒換新菜色了！「黃金厚厚雞排」300間門市開賣

全聯年中慶來了！婆媽必買「第2件5折」、裸賣蔬果買多省多

超商限定！超萌「蠟筆小新伯爵奶茶」來了　限時只要29元爽喝

看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利「名仕」攜手亞洲巨星彭于晏　一同舉杯慶祝勇敢一躍！

美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

頂呱呱、迷客夏買1送1！　Uber Eats「6月超殺優惠碼」一次看

超商限定販售！超Q「布丁狗布丁杯」　加了焦糖、舒芙蕾超欠吃

這夏沒你怎麼過？網友直呼「低卡」只喝「4款夏日快樂水」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

全聯60元幸福餐盒換新菜色了！「黃金厚厚雞排」300間門市開賣

全聯年中慶來了！婆媽必買「第2件5折」、裸賣蔬果買多省多

超商限定！超萌「蠟筆小新伯爵奶茶」來了　限時只要29元爽喝

看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利「名仕」攜手亞洲巨星彭于晏　一同舉杯慶祝勇敢一躍！

美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

城市綠洲「植境」概念館世界環境日開幕　打造青年共創永續蔬食平台

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

快訊／桃園雲豹重建名單曝光　僅剩5球員有合約

土豪買42間房全部打通！截斷承重柱　300多戶靠幾根柱子撐著

國巨與鴻海合組國創　陳泰銘親曝有這2大優勢

美媒曝林盛恩120萬美元簽約　紅人看好野手潛力

瑞莎體操隊國際賽勇奪12金！　小選手「披上青天白日紅國旗」站頒獎台

遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

「房子不好賣、但也沒法跌」　皇翔廖年吉：成本太高

真的是一道菜！夜市賣「爆炒鵝卵石」　吃法超驚人

北市處長超貪...吃牛肉麵鵝肉報公帳　還外帶鼎泰豐小籠包拜祖先

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

全聯幸福餐盒換新菜！「黃金厚厚雞排」開賣

陳耀訓「隱藏版麵包」超商限量搶

全聯年中慶來了！第2件5折、裸賣蔬果激省

超商開賣超Q「蠟筆小新伯爵奶茶」

超商美式、拿鐵買6送6只有今天

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

海尼根150周年台灣限定獨家贈品

聯合利華超級品牌日折扣狂出

下載APP就送白葡萄霜淇淋

限時4天！超商美式買1送1

速食店限時搶吃百元套餐買1送1！

超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃幸福烘焙美味

更多熱門

相關新聞

超商美式、拿鐵買6送6只有今天

超商美式、拿鐵買6送6只有今天

咖啡控今天準時搶！全家每月限時1天「好咖日」又到了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有指定甜點買2送1、極鬆餅買6送3及罐裝咖啡買6送6等共4大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡部分則開放寄杯、互換冷熱。

3、4月發票「最爽幸運兒一次看」　最大特點曝光

3、4月發票「最爽幸運兒一次看」　最大特點曝光

格蘭菲迪夜櫻「泡盛過桶」超獨家

格蘭菲迪夜櫻「泡盛過桶」超獨家

超商結帳！一堆人「不爽看到發票」　店員更火大

超商結帳！一堆人「不爽看到發票」　店員更火大

夏日噩夢！陸網紅「被隱翅蟲毀容」

夏日噩夢！陸網紅「被隱翅蟲毀容」

關鍵字：

夏日快樂水夏天夏季超商茶派酒派調酒午後紅茶生茶冰結淡麗啤酒

讀者迴響

熱門新聞

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面