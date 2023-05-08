KIRIN淡麗啤酒「減醣」還不夠！登錄發票「抽限量贈品」再把幸運兒送去日本開喝

▲即日起至7/31，KIRIN淡麗啤酒推出「清爽喝・輕盈旅行趣」活動，只要購買KIRIN淡麗啤酒，上網登錄發票集點就能抽多樣好禮和日本來回雙人機票！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

睽違3年國門終於開啟，但民眾就算再想出國，現在也要看口袋深不深！機票和飯店價格動不動就是過去的3～4倍，到底什麼時候才能「回到過去」假一請就快樂飛出去？最懂台灣哈日族心的KIRIN淡麗GREEN LABEL（以下簡稱KIRIN淡麗啤酒）最近捎來重磅消息，只要在台灣喝KIRIN淡麗啤酒就有機會抽中日本雙人來回機票，以「最高CP值」再一次踏上日本街頭，吃燒肉、爽血拚，痛快暢飲KIRIN淡麗啤酒。

即將邁入炎炎夏日，做為氣氛擔當的啤酒絕對不能缺席，而KIRIN淡麗啤酒更想帶給「淡麗粉」物超所值的體驗。即日起至7/31推出「清爽喝・輕盈旅行趣」活動，只要購買KIRIN淡麗啤酒，上網登錄發票集點就能抽知名旅行品牌TRAVELER聯名贈品，像是出遊必備的休閒旅行袋，隨手好攜的旅行托特包，搭飛機、坐車都少不了的旅遊頸枕，還有愛地球最環保的隨行餐具，以及實用性極高的LINE POINTS點數。壓軸當然就是最大獎——日本雙人來回機票！直接送粉絲飛去久違的日本，把省下來的貴鬆鬆機票錢，好好揮霍在更值得、更fun鬆的事物上。

「減醣」已成當今最新飲食趨勢！對於想要追求更輕盈健康的人來說，減醣不代表要拒絕和拋棄所有生活樂趣，日本啤酒代表KIRIN麒麟與時俱進推出的「KIRIN淡麗啤酒」主打低醣低負擔的清爽風味，讓追求清爽感的上班族，一樣能在下班之際，用清脆的「咖啷」啤酒拉環聲，犒賞辛苦一整天的自己！以特殊製法降低啤酒花苦味的KIRIN淡麗啤酒，意外清爽甚至還帶有淡淡輕甜感的風味，不僅讓啤酒「減醣70%*」降低身心負擔，同時也保留啤酒獨特芬芳的微氣泡口感，只要喝一口就會被圈粉。有網友推薦帶清新解膩KIRIN淡麗啤酒去野餐，大太陽底下來上一瓶，就是今年趕走炎夏的清爽對策。尤其原本不喜啤酒口感或是控制身材的人們，睡前來瓶KIRIN淡麗啤酒小酌一下，跟壓力說掰掰也不怕有啤酒肚，隨時可以放飛想暢飲的心。

誰說「享樂」和「減負擔」不能魚與熊掌兩者兼得？寵粉的KIRIN淡麗啤酒就是要讓旅行預算變得好輕盈，只要在全台連鎖的便利商店、超市及量販店把KIRIN淡麗啤酒帶回家，就能邊喝邊計畫日本行，說不定還真的就由KIRIN淡麗啤酒把你送出國去。

*註1: 減醣70％乃依日本食品標準成分表2015年版（7訂）之基準