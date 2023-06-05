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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲訪日演講登上NHK：優先在文化、經濟「與中國的交流」

▲▼民眾黨主席柯文哲赴早稻田大學演講。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲赴早稻田大學演講。（圖／記者袁茵攝）

記者林彥臣／綜合報導

民眾黨主席柯文哲訪日行程第二天，5日一早就前往早稻田大學進行演講，演說內容也登上日媒NHK報導，並且以「柯文哲將優先以文化經濟領域與中國交流」為題，報導當天的演講內容。

根據NHK報導，來年1月的台灣總統選舉中，在野黨民眾黨提名柯文哲先生競選，柯文哲於5日在早稻田大學發表演講，表示如果當選總統，將把政治放在後面，優先在文化和經濟領域推進與中國的交流。

在演講中，柯文哲回顧了自1996年首次實施直接選舉以來，國民黨和民進黨之間發生的三次政權交替，並表示「台灣是當代世界民主化的典範」。

報導指出，柯文哲批評了兩大政黨，指出國民黨和民進黨只陷入了「統一與台獨」的意識形態鬥爭，除此之外在其他方面並無多大差異。

柯文哲提到，他所領導的民眾黨作為第三勢力的代表，希望能夠建立新的政治文化，並展現了對取得政權的決心。

如果當選總統，柯文哲明確表示對外政策將以「台灣海峽兩岸和平與台灣自主」為核心。

演講結束後的問答階段，一名中國留學生問道，「如果當選總統，是否考慮像前總統馬英九一樣與中國國家主席習近平會面？」

對此，柯文哲回答說，「重要的是會面時要談些什麼，而不僅僅是會面本身。」

此外，柯文哲進一步表示，「台灣海峽兩岸各有不可妥協的事項，我們應優先討論沒有爭議的議題。文化交流是最少爭議的，經濟方面只要大家一起賺錢就好。政治可以放在後面。」

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