日月潭船票收費標準廢止！上限1500亂象多　回歸市場機制

▲南投縣政府決定廢止日月潭船票收費標準，回歸市場機制。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭載客小船收費標準已施行6年，全票上限為每人1500元，但南投縣政府指出，這項規定無益於市場自由競爭，反而製造「小蜜蜂」兜售船票、任意喊價，造成遊客不良印象，因此決議廢止，未來遊客到日月潭遊湖，收費將回歸市場機制，但為保障消費權益，也不准船家漫天要價。

縣政府今日召開縣務會議，通過廢止《日月潭水域載客小船收費標準》；縣府說明，這項規定從107年訂定實施，全票訂於300元至1500之間，但無益於自由市場與公平競爭，並致銷售通路有利可圖，且不同船家業者或代銷者在道路及停車場攬客兜售船票、任意喊價，也影響日月潭旅遊品質。

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縣長許淑華表示，日月潭船票收費因過去未做整合而「小蜜蜂」亂象叢生，她擔任立委時就建議中央補助，並做好電子票券整合；縣府去年獲得中央補助後，未來將透過船票電子化，改善船票銷售秩序，她也希望日月潭遊艇公會能協助，透過民間力量自主管理達到公平競爭目的，讓國家級的日月潭風景區得到應有的管理和旅遊品質。

縣府觀光處強調，廢止收費標準並不代表船家從此可以漫天要價，日月潭船班每年仍應依自治條例規定，向縣府陳報航線、票價等船隊資料，縣府核准後方得實施，船票不得高於縣府核准的價格。

觀光處同時表示，許淑華於立委任內爭取建置日月潭（船舶）智慧旅運系統，預計今年完成需求訪談與規劃設計，2年內可望建置完成，期能提供旅客更優質的旅運服務。