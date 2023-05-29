日月潭最新蓄水率曝！大景重現驚艷遊客　九蛙也解渴重新悠游水中

▲日月潭蓄水率回升超過9成，潭區出現大景，令人驚豔。（圖／陳姓民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5月幾波鋒面帶來可觀雨量，全國各地水庫大幅進帳、旱象總算稍解；日月潭水庫目前蓄水率已回升達9成2，湖光山色的美景也重現遊客眼前，有民眾於28日早上拍下潭區湖面的日出光線、水面倒影等大景，直呼：「超級美！」

根據水利署防災資訊服務網監測資料，日月潭風景區28日整天雖未降雨，但上游仍挹注343.18萬噸水量，扣除放水80.96萬噸，實質進帳超過262萬噸，蓄水率至今天上午7時已達92.03%，水位747.20公尺，距滿水位的748.48公尺只差1.28公尺。

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陳姓民眾這2天在水社碼頭附近遊覽，發現水豐景美，原本拉魯島旁因乾旱、水位降低而裸露的土石已經看不到，更讓他驚喜的是昨天早上望向潭區，只見朝陽自雲霧繚繞中照向潭水，猶如將潭面撒上一層金粉，水面也倒映出群山環抱的景象，美不勝收。

▲▼日月潭水位回升，九蛙疊像終於碰觸水面。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」官方粉專）

至於著名地標九蛙疊像也終於能重新悠游水中，日月潭國家風景區管理處日前也在官方粉絲專頁分享九蛙現況，指出近日下雨讓日月潭進水、水位逐漸回升，「九蛙解渴！」