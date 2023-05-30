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日月潭接近滿水位　碼頭浮排拖離、引橋封閉近2月重啟動　

▲日月潭水位因梅雨回升，日管處啟動碼頭設施復原工作。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭水位因梅雨回升，日管處啟動碼頭設施復原工作。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭水庫近期因梅雨挹注，水位隨台電放流量調節逐步上升：依據水利署中區水資源局資料顯示，日月潭水庫水位高度截至5月29日止為747.2公尺，已接近滿水位748公尺，有效蓄水量為11930.86萬噸，蓄水率為92.03%；日月潭國家風景區管理處表示，為維繫日月潭船舶遊湖遊憩需求，將立即啟動各公有碼頭浮排、引橋及各項設施復原工作。

先前於乾旱期間，日管處為預防因水位急遽下降導致碼頭設施損壞，並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排之安全，自3月8日起至24日分別啟動三階段緊急應變措施：包含預警性浮排拖離、銜接及引橋貼止滑條等，並關閉部分引橋，不提供船舶停靠及載客服務，但碼頭仍維持正常營運。

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▲日月潭水位因梅雨回升，日管處啟動碼頭設施復原工作。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，自5月份起因梅雨帶來豐沛降雨，日月潭水庫蓄水量增加，水位持續上升，潭邊裸露的土石逐漸恢復至近滿水位的美麗湖景；為迎接近期國際旅客來台旅遊復甦熱潮，日管處將立即啟動各碼頭設施復原工作，以完善碼頭服務設施，首先各公有碼頭引橋鋪設止滑設施將先行拆除，平整碼頭引橋鋪面利於遊客行走進出碼頭搭乘遊艇，並將陸續復原引橋浮排作業。

▲日月潭水位因梅雨回升，日管處啟動碼頭設施復原工作。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處強調，未來仍將持續關注水位變化，在遊客安全、設施維護及遊憩需求下，機動應變處理。

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