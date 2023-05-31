日月潭美景回來了！　「九蛙疊像」剩4蛙探頭...蓄水率逾9成

▲日月潭國家風景區管理處開始「九蛙伊達邵」即時影像直播 。（圖／翻攝自YouTube／九蛙伊達邵）

記者劉人豪／南投報導

近期因梅雨挹注，讓日月潭水庫目前蓄水率已回升達9成2，知名景點「九蛙疊像」也已一半入水，今（31）日早上，只剩四蛙露出水面上，日月潭國家風景區管理處表示，為維繫日月潭船舶遊湖遊憩需求，將立即啟動各公有碼頭浮排、引橋及各項設施復原工作。

日管處指出，今年三月乾旱期間，曾啟動三階段緊急應變措施：包含預警性浮排拖離、銜接及引橋貼止滑條等，並關閉部分引橋，不提供船舶停靠及載客服務，但碼頭仍維持正常營運。5月份起因梅雨帶來豐沛降雨，日月潭水庫蓄水量增加，水位持續上升，潭邊裸露的土石逐漸恢復至近滿水位的美麗湖景。

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▲日月潭水位因梅雨回升，日管處啟動碼頭設施復原工作。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

為迎接近期國際旅客來台旅遊復甦熱潮，日管處將立即啟動各碼頭設施復原工作，以完善碼頭服務設施，首先各公有碼頭引橋鋪設止滑設施將先行拆除，平整碼頭引橋鋪面利於遊客行走進出碼頭搭乘遊艇，並將陸續復原引橋浮排作業。

另日管處也分享「九蛙伊達邵」即時直播影像，並表示直播影像服務時間為上午9時到下午5時，因使用太陽能供電，如長期無日照可能影響服務時間。