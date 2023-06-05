性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴延燒，但現行性騷擾案件申訴期限僅限1年內，多數案件都已超過時效。對此，民進黨立委劉世芳5日在黨團記者會受訪說，現行規定有行政申訴、刑事告訴、民事求償、申請調解等途徑，黨團將研議是否延長行政申訴1年時效，以及相關修法，且就算過了行政申訴的時效，也還有另外3種方式可以處理，鼓勵當事人一定要找人求援。

劉世芳今天上午表示，最近兩天，包括國民黨、民眾黨在內的每個政黨，其內部處理性騷擾的機制都被檢視，不管是曾任民進黨主席的總統蔡英文，或者是前黨主席卓榮泰，均願意對過去不當處理致歉，民進黨現在檢視內部性騷擾防治機制，若是有任何問題，都願意提出檢討和方向。

劉世芳直言，性騷擾的問題不會是單一個別政黨的問題，而是整體機制，民進黨團今天上午也檢討，究竟防治性騷擾管道足不足夠。她說明，現行規定有行政申訴、刑事告訴、民事求償、申請調解等面向，但外界反應向警察機關、社會局提出行政申訴時，多已過了1年內的申訴時效，黨團將研議是否可延長，以及盤點《性侵害防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》等相關法律；若是需要修法，民進黨團一定會勇於面對，儘速提出修法草案。

另針對報載一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾，劉世芳表示，這有兩個管道可以處理，一是服務的機關，總統府資政是否需要上下班，如果有上下班，就符合《公務員服務法》的規定，要接受政風調查，但若總統府資政沒有需要上下班，基於保護被害人權益，希望該名被害人可以到黨團、地方政府裡的家暴防治中心、社會局、警察局提出來，很多人以為已經過了追訴期、沒有用，但是除了追訴期以外，還有民事、《刑法》及申請調解的方向。

劉世芳解釋，面對被害人沒有一定的勇氣，在一定的法定時間提出報案，又遭受到外界很多不同的壓力，例如「不要報了，報了沒有用」，民進黨願意協助和幫忙，但是，「妳一定要找人求救、求援，當妳一直放在心裡面，或者透過匿名的方式，我們真的不曉得」。