　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

▲▼香港籍台大研究生劉家儀（右）。（圖／達志／美聯社）

▲劉家儀（右）已獲保釋。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港籍台大研究生劉家儀3日在香港維園悼念六四事件，被香港警方帶走。劉家儀5日上午在臉書發文，稱自己因「煽動罪」被扣查，目前已經獲保釋，暫時平安。

劉家儀在臉書上表示，「感謝各位朋友、各方好友、各個單位的關心，6月3日至4日，在香港警署歷經被扣查「煽動罪」，並已在48小時內保釋，同時，也完成了個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘。」劉家儀並特別在文末Hashtag強調「悼念無罪」。

▼台大研究生協會聲援港生劉家儀。（圖／路透社）

▲▼台大研究生協會聲援港生劉家儀。（圖／路透社）

劉家儀3日在維園噴水池旁穿著黑色上衣、以膠帶交叉封口、手持紅白玫瑰，拿著一張寫著「個人悼念」「禁食89643.4秒」的A4紙悼念六四事件，不久之後就被香港警方帶走。

劉家儀被捕之後，台大研究生協會4日在中正紀念堂為她聲援，批評香港警方濫捕，並要求立即釋放劉家儀。

對此，香港保安局回應，強烈反對台灣大學研究生協會就警方的執法行動作出毫無理據及失實的指控，並對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。

香港保安局強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場或背景無關，「香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。」

▼劉家儀在臉書報平安。（圖／翻攝臉書）

▲▼台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安。（圖／翻攝臉書）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
國防部公告新標準！　想免役更難了
快訊／港命案大翻轉！媽媽才是真兇　悶殺3女兒「最小才2歲」
抵制RISU外流片！他驚曝「更可怕後果」　會員1天暴增萬人
快訊／香港恐怖命案　3女童遭刺死
LIVE/政壇性騷風暴烽火綿延　徐巧芯、張禹宣分析下一個燒到
國小肄業男假扮股市大戶　銀行見「台積電+鴻海」捧4618萬借
快訊／牛肉麵店氣爆　1人傷重死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美加駐港領館4日上傳燭光照　陸駐港公署：拙劣政治戲碼！

香港命案大翻轉！報案的媽媽才是真兇　疑「悶殺3幼女」賴給爸爸

香港再傳男子刺傷妻女後逃逸　3幼女最大僅6歲送醫後不治身亡

「神藥」宣稱能治高血壓、糖尿病　被抓包「只是澱粉」狂賺兩億元

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

正宮逮小三被丈夫開車拖行20公尺　路人湧上「一二三」把小三拉出來

學餐吃出「老鼠頭」帶毛露白牙！校方堅稱是鴨脖　眾人全不信　

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

美加駐港領館4日上傳燭光照　陸駐港公署：拙劣政治戲碼！

香港命案大翻轉！報案的媽媽才是真兇　疑「悶殺3幼女」賴給爸爸

香港再傳男子刺傷妻女後逃逸　3幼女最大僅6歲送醫後不治身亡

「神藥」宣稱能治高血壓、糖尿病　被抓包「只是澱粉」狂賺兩億元

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

正宮逮小三被丈夫開車拖行20公尺　路人湧上「一二三」把小三拉出來

學餐吃出「老鼠頭」帶毛露白牙！校方堅稱是鴨脖　眾人全不信　

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據、企圖抹黑

美加駐港領館4日上傳燭光照　陸駐港公署：拙劣政治戲碼！

台南400香科年《土城香》啟動　炸響第一炮

5億高中男律師槓中檢！　雙方各說各話　3大癥結點一次看

《星光》男星當外送員「驚見妹子脫光拿餐」！回家脫口1句話…妻火大走心

福斯「長軸版電動MPV」亮相！雙電動滑門、5-7人座空間超大

台灣「首家好市多」要搬家？新店可能在這：接近目前2倍大

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

女失控大暴走！踹前男友機車再撞救護車　警一路推到牆壁喊冷靜

林威助不出席阪神日　球迷自助發起「真！阪神日！」助威

酒駕闖紅燈又追撞騎士！雲林男下車還揮鐵棍恐嚇　下場慘了

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

大陸熱門新聞

港隨機殺人犯身世曝光

老媽媽「想領兒帳戶遺產」屢遭拒崩潰

香港再傳男子刺傷妻女後逃逸 3幼女最大僅6歲送醫後不治身亡

保時捷違停嗆「你們買不起」！車主喊冤

大翻轉！報案母才是真兇　疑「悶殺」3幼女

慘死2港女交往兩個多月　當晚原本要見長輩

四川恐怖山崩礦區慘遭掩埋！19人不幸罹難

驗DNA17歲兒子非親生驚覺被綠…病父結局超淒涼

「人類偏肺病毒」已多國感染

四川樂山金口河塌方　14人身亡5人失聯

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

港兇殺案2女死者都住龍尾村 距蔡天鳳分屍案凶宅僅100公尺

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

更多熱門

相關新聞

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據

台大研究生協會批港警濫捕　港保安局：毫無理據

來自香港的台大研究生劉家儀傳出在香港悼念六四天安門事件被捕，台大研究生協會會長4日在中正紀念堂聲援劉家儀，並譴責香港警方濫捕。對此，香港保安局回應，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律採取行動，與政治立場無關，相關指控毫無理據，企圖抹黑警方。

華山會議論兩岸　游：交流應透明

華山會議論兩岸　游：交流應透明

關鍵字：

劉家儀

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

畫面和員工說法不符　牛肉麵：頂多石牌店收掉

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面