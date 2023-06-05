台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

▲劉家儀（右）已獲保釋。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港籍台大研究生劉家儀3日在香港維園悼念六四事件，被香港警方帶走。劉家儀5日上午在臉書發文，稱自己因「煽動罪」被扣查，目前已經獲保釋，暫時平安。

劉家儀在臉書上表示，「感謝各位朋友、各方好友、各個單位的關心，6月3日至4日，在香港警署歷經被扣查「煽動罪」，並已在48小時內保釋，同時，也完成了個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘。」劉家儀並特別在文末Hashtag強調「悼念無罪」。

▼台大研究生協會聲援港生劉家儀。（圖／路透社）



劉家儀3日在維園噴水池旁穿著黑色上衣、以膠帶交叉封口、手持紅白玫瑰，拿著一張寫著「個人悼念」「禁食89643.4秒」的A4紙悼念六四事件，不久之後就被香港警方帶走。

劉家儀被捕之後，台大研究生協會4日在中正紀念堂為她聲援，批評香港警方濫捕，並要求立即釋放劉家儀。

對此，香港保安局回應，強烈反對台灣大學研究生協會就警方的執法行動作出毫無理據及失實的指控，並對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。

香港保安局強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場或背景無關，「香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。」

▼劉家儀在臉書報平安。（圖／翻攝臉書）

