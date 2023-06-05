台南勞工局勞動法令扎根校園　巡迴宣導活動前進官田國小

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，勞工局長王鑫基、蔡旺庭科長、官田國小陳慶林校長、謝宜君主任及200多位師生一同欣賞劇團表演，現場歡笑聲不斷，劇團演出後還進行有獎徵答，師生對勞動權益有更深理解。

勞工局王鑫基局長指出，勞工局長期在台南市校園推動「勞動法令向下扎根計畫」，每年從3月起於國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，自2015年至2023年5月底辦理校園巡迴宣導講座共547場次，參與學生約9萬4千名。另為向下延伸勞權公民教育，今年特別規劃分別於6月5日至官田國小及6月12日至仙草國小，期望藉由戲劇的表演方式讓小學生可以透過劇團生動表演，潛移默化的培養「勞動權益」概念，並且能與家人分享，將勞動概念深植於日常生活。

官田國小陳校長特別感謝黃偉哲市長推動台南市校園「勞動法令向下扎根計畫」巡迴列車「全速全進」官田國小，為國家未來的小主人翁帶來生動活潑有趣的演出，透過生活化方式講解勞動法令，讓學童可以歡樂中學習，生澀的法條變成有趣的故事讓記憶更加深刻。

本次「唐唐的白龍馬」，乃是透過唐三藏西天取經的故事，並透過表演宣導如何申請「勞資爭議調解」，及雇主要維護工作場所「職業安全衛生」，此外薪資也要注意要符合「勞動基準法」規定不能低於基本工資，要為員工投勞、健保，也不能對於性別及年齡有所歧視避免觸犯「性別工作平等法」。

勞工局為推動勞權公民教育，透過辦理「職場乀大小事,分享創造共好」講座課程及勞動法令扎根校園宣導活動，使市民透過多元管道增進勞動法令知識、瞭解自身勞動權益，建立「尊嚴勞動」的概念，將獲取的新知更進一步活用於工作及生活中，期盼勞工朋友充滿自信健康快樂地投入職場中。打造「希望家園」是本市施政目標，本局透過向下延伸及橫向擴散宣導勞權公民教育，希望能減少勞資爭議，促進勞資和諧，創造共生共榮的勞資環境。