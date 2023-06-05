　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局勞動法令扎根校園　巡迴宣導活動前進官田國小

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，勞工局長王鑫基、蔡旺庭科長、官田國小陳慶林校長、謝宜君主任及200多位師生一同欣賞劇團表演，現場歡笑聲不斷，劇團演出後還進行有獎徵答，師生對勞動權益有更深理解。

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長指出，勞工局長期在台南市校園推動「勞動法令向下扎根計畫」，每年從3月起於國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，自2015年至2023年5月底辦理校園巡迴宣導講座共547場次，參與學生約9萬4千名。另為向下延伸勞權公民教育，今年特別規劃分別於6月5日至官田國小及6月12日至仙草國小，期望藉由戲劇的表演方式讓小學生可以透過劇團生動表演，潛移默化的培養「勞動權益」概念，並且能與家人分享，將勞動概念深植於日常生活。

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田國小陳校長特別感謝黃偉哲市長推動台南市校園「勞動法令向下扎根計畫」巡迴列車「全速全進」官田國小，為國家未來的小主人翁帶來生動活潑有趣的演出，透過生活化方式講解勞動法令，讓學童可以歡樂中學習，生澀的法條變成有趣的故事讓記憶更加深刻。

▲台南市勞工局推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園」，5日安排劇團前進官田國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次「唐唐的白龍馬」，乃是透過唐三藏西天取經的故事，並透過表演宣導如何申請「勞資爭議調解」，及雇主要維護工作場所「職業安全衛生」，此外薪資也要注意要符合「勞動基準法」規定不能低於基本工資，要為員工投勞、健保，也不能對於性別及年齡有所歧視避免觸犯「性別工作平等法」。

勞工局為推動勞權公民教育，透過辦理「職場乀大小事,分享創造共好」講座課程及勞動法令扎根校園宣導活動，使市民透過多元管道增進勞動法令知識、瞭解自身勞動權益，建立「尊嚴勞動」的概念，將獲取的新知更進一步活用於工作及生活中，期盼勞工朋友充滿自信健康快樂地投入職場中。打造「希望家園」是本市施政目標，本局透過向下延伸及橫向擴散宣導勞權公民教育，希望能減少勞資爭議，促進勞資和諧，創造共生共榮的勞資環境。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

台南勞工局勞動法令扎根校園　巡迴宣導活動前進官田國小

活力E起舞動　大武國中原舞社獲全國國中組第2名

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

重機橫停店家門口擋出入　中壢警通知20歲車主移車

2023桃園客語講故事比賽頒獎　高中組羅可翔二連霸

畫藝縱橫　台師大美研所吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢業展

桃園「靜桃專案」阻改裝噪音車　網友狂讚副市長這句話

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

台南勞工局勞動法令扎根校園　巡迴宣導活動前進官田國小

活力E起舞動　大武國中原舞社獲全國國中組第2名

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

重機橫停店家門口擋出入　中壢警通知20歲車主移車

2023桃園客語講故事比賽頒獎　高中組羅可翔二連霸

畫藝縱橫　台師大美研所吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢業展

桃園「靜桃專案」阻改裝噪音車　網友狂讚副市長這句話

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

快訊／高雄透天厝「電梯夾人」　目擊者嚇壞：人一半卡在外面

板橋新地下停車場完工　9月底啟用

遭范雲批「反性騷是笑話」　藍黨團嗆調院會表決片、要柯建銘道歉

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

地方熱門新聞

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

桃園「靜桃專案」　網友狂讚副市長這句話

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

勿點擊停車欠費詐騙簡訊

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

2023桃園客語講故事比賽　羅可翔二連霸

快訊／台南安定住宅傳火警

畫藝縱橫　吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢展

更多熱門

相關新聞

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

台南市區鐵路地下化工程預計2023年7月5日進行開元陸橋拆除作業，為減低道路封閉所產生的交通衝擊，建議用路人可改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

台南凌晨火警7人獲救　3機車被燒毀

台南凌晨火警7人獲救　3機車被燒毀

勞工局做工行善團齊幫弱勢勞工打造安心家園

勞工局做工行善團齊幫弱勢勞工打造安心家園

快訊／台南安定住宅傳火警

快訊／台南安定住宅傳火警

3歲女兒遭輾亡　父嘆「她帶天命」

3歲女兒遭輾亡　父嘆「她帶天命」

關鍵字：

台南勞工局勞動法令校園官田國小

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面