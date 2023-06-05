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台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

▲台南市區鐵路地下化工程預計2023年7月5日進行開元陸橋拆除作業，為減低道路封閉所產生的交通衝擊，建議用路人可改道動線行駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市區鐵路地下化工程預計2023年7月5日進行開元陸橋拆除作業，為減低道路封閉所產生的交通衝擊，建議用路人可改道動線行駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區鐵路地下化工程預計2023年7月5日進行開元陸橋拆除作業，為減低道路封閉所產生的交通衝擊，建議用路人可改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

鐵道局南工處指出，開元陸橋為連繫永康與台南市區重要交通要道，惟開元路陸橋及人行地下道東西向跨越現行鐵路及鐵路地下化工程上方，因開元陸橋及人行地下道拆除後至鐵路地下化前無法恢復人車通行，故將開元陸橋拆除規劃為本標工程最後改建橫交道路，並與台南市交通局共同辦理於拆除前提升前鋒路、東豐路及小東路等周邊道路容量，以提昇交通服務水準。

為避免車流過度集中，仍建議用路人自北邊永康往市區方向車流建議提前改道，中華路、長榮路或勝利路，南邊自市區往永康方向車流建議提前改道小東路或東豐路，行人則改行東豐路平交道（人行專用通道或開元人行天橋。封閉開元陸橋北門路段全封閉（含側車道）時，建議自北門路北往南向車流提前改道長榮路或和緯路轉公園路，自南往北車輛提前改道公園南路或公園北路轉公園路。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，已將開元陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

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