台南勞工局做工行善團齊接力　幫弱勢勞工打造安心家園

▲台南勞工局攜手「做工行善團」修繕志工，幫助弱勢勞工修繕房屋，4日由電氣工會志工前往永康區進行電線配置施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

颱風季節將至，台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，攜手「做工行善團」修繕志工，幫助弱勢勞工修繕房屋，4日由電氣工會志工前往永康區，進行電線配置施工，幫案家打造一個能安心居住的環境。

永康區王姓案主，居住處為50年老舊平房，天花板木板老舊斑駁破洞、電線老舊劣化需汰換更新，牆壁亦需油漆美化。案主具低收資格並持有身心障礙證明，家庭經濟不佳，無力自行翻修老宅。

勞工局「做工行善團」獲通報到案家評估後，在2日已先由泥水工會進行天花板拆除清運施工。4日由電氣工會志工接力，家庭志工吳福川和林錦雀夫妻檔一同出席，協助案家進行電線配置施工，更換老舊電線、重新配線，志願服務協會陳來發和苑秀芳賢伉儷也到場幫忙，共同關注弱勢家庭的生活需求。

本周做工行善團隊馬不停蹄進行多處修繕評估作業，5月29台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市泥水職業工會、台南市油漆職業工會和台南市金屬工會等五個職業工會志工，到安定區、官田區隆田里、官田里等三處會勘，進行案家居住環境改善服務評估。

勞工局局長王鑫基表示，因為有做工行善團每一位志工的奉獻參與，用自己的假日時間，提供自身的專業技能，各工會分工合作，才能夠為弱勢勞工打造溫暖安全的住家環境，與勞工局共同守護每一位勞工，讓溫暖照亮台南各角落。