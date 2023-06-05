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社會 社會焦點 保障人權

獨／父子同泡澡...爸爸出去講電話　回來驚見6歲兒倒浴缸沒了命

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區驚傳疑似虐童案，一名6歲徐姓男童泡澡時倒臥浴缸，消防人員獲報趕到現場將男童送院急救，但最後仍回天乏術。外傳，男童曾有被家暴紀錄，男童猝死遭懷疑與父母有關。不過，知情人士透露，事發當天，徐姓男童與父親一起泡澡，中間徐父到浴室外講電話，講到一半發現浴室沒聲音，回去看發現男童已經無氣息，急得只穿內褲把孩子抱到一樓大廳急救，一樓其他人見狀趕緊協助報案。

▲「泡澡到一半」爸爸去講電話，回來驚見孩子倒浴缸無氣息。（圖／記者許權毅攝）

▲徐姓男童與父親一起泡澡，卻倒臥浴缸無氣息，疑似生母與警方回到案發社區大樓。（圖／記者許權毅攝）

▲「泡澡到一半」爸爸去講電話，回來驚見孩子倒浴缸無氣息。（圖／記者許權毅攝）

▲台中豐原驚傳疑似虐童案，目前檢方已經介入調查。（圖／記者許權毅攝）

社區大樓民眾透露，事發當時，男童父親僅穿內褲抱著全身發紫的男童衝到一樓大廳，不停幫男童CPR，女童母親在旁邊緊張到連話都說不出來，不停喊著要叫救護車，但太過於慌張，連地址都報不出來，旁人見狀趕緊接過電話通報消防隊地址，中間男童雖恢復血色，但送醫後仍宣告不治。

據悉，男童的生父、生母兩人沒有結婚，但兩人都很疼小孩，小男童也很有禮貌，每次看到人都會微笑打招呼。對於過往曾被通報家暴紀錄，社區大樓民眾表示，男童父母三、四年剛搬進來時，經常在酒後發生口角，聲音大到鄰居報警，「但未曾聽過孩子被家暴的情況。」男童父親也抱怨過，很多鄰居吵架也都很大聲，只是他們沒有報案，不懂為何夫妻間吵架也被通報。

據悉，男童到院前已無生命跡象，軀幹及四肢多處陳舊性瘀傷，經緊急救後仍未恢復生命徵象，在急救近一小時後宣布急救無效。

台中地檢署表示，6月2日接獲警方報驗，地檢署就指派林芳瑜檢察官當日前往相驗，並詢問男童之父親、父親之同居人及祖母。因初步無法確定死亡原因，故檢察官諭知擇日解剖，以釐清死因。

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