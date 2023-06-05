27歲男「眼皮長肉瘤」…醫驚：是菜花！　右眼也冒粉色花椰菜

▲男子左眼眼皮長出突出物，以為是針眼，沒想到就醫後檢查出菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名陳姓男子因眼皮長出一個肉瘤，以為是針眼，因此到眼科就醫檢查，沒想到醫師在他的左上眼瞼表皮發現肉芽，懷疑是菜花，再檢查右眼，發現也有一棵肉芽，且外觀很像花椰菜，經過切片檢查，確診菜花。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，27歲陳姓男子因左眼的上眼皮中央隆起一個肉瘤，而且逐漸變大，他自己以為長了針眼，便自行在藥局買了藥膏塗抹，結果病情不見好轉，反而更加嚴重，於是他便尋找醫師協助。

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▲醫師在他的右眼皮也發現一顆粉色花椰菜。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭說，他在裂隙燈下發現，陳姓男子的左上眼瞼表皮有一個長1.5公分、寬0.5公分的隆起物，不像針眼，反而是肉芽積聚，形狀比較像是花椰菜，初步診斷是尖形濕疣感染。再仔細觀察患者的右眼眼皮中央，竟然同樣也有一個非常明顯的花椰菜病灶。

陳姓男子聽完大感訝異，並沒發現這粉色肉芽，竟可能是「菜花」！想了想後，覺得可能是這幾天同時長出來的。洪啟庭認為，可能因為太小，而且不癢不痛，僅有長0.3公分X寬0.3公分，所以病患不易觀察。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭嚴肅的告訴陳姓男子，若是菜花的話，繁殖速度很快，希望他誠實以告，配合治療。進一步替男子全身檢查，發現他的右手食指尖端、右腳大拇指尖端也疑似有菜花病灶。

陳姓男子則說，右手有兩處潰瘍傷口，是最近2周剛長出來的，以為是濕疹，而右腳大拇指尖端的病灶，他自己看不見，女朋友有告訴他，當時還以為是香港腳，曾去購買藥膏塗抹也不見效果。

▲▼男子的腳趾、手指也有菜花病灶，起初還以為是香港腳。（圖／洪啟庭醫師提供）

陳男也主動提到，最近出現吞嚥困難，吃飯、喝水都有卡卡的感覺，正好想找耳鼻喉科醫師看診。洪啟庭替他檢查後，發現左側靠近牙齒的舌頭與中央舌頭的背面，2處也有小的花椰菜病灶。

洪啟庭表示，不同位置的病灶，治療方法不太一樣，首先能針對雙眼上眼瞼病灶切下，並配合電燒治療，手指、大拇指尖端的病灶也透過顯微手術徹底切除；而口腔黏膜上的菜花，則轉診由耳鼻喉科醫師協助切除。陳姓男子的病理標本經送驗，在顯微鏡下觀察，的確是菜花感染。

陳姓男子回診後，坦言他有一位女友，最近發現她的外陰部也長出雞冠狀突出物，下體分泌物也出現惡臭味，但自己最近沒有小便疼痛、生殖器也沒有出現花椰菜。洪啟庭要他回想最近的性行為史，他尷尬地說，這2個月都有全程使用保險套，但和女友喜歡口交、指交等姿勢。

▲舌頭左側靠近牙齒，有花椰菜形狀的菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭研判，這就能解釋為什麼生殖器沒長出菜花，而是在舌頭、雙眼上眼皮、右手手指尖端等出現病灶了。同時也不排除「自我交叉感染」，也就是說，眼皮感染菜花後，用手摳眼皮又摳腳趾，才會讓身體其他部位也受感染。

洪啟庭指出，菜花好發於體表黏膜處或肌膚較薄處，初期可見扁平小突起，之後再慢慢長成菜花。菜花臨床多變，顏色包含粉色、肉色、灰色，病灶除了常見的花椰菜，還有絲狀、乳突瘤、雞冠狀、蕈狀。最主要由性接觸傳染，而傳染途徑包含：性交、口交、肛交、用手接觸生殖器、生殖器親密接觸等。

洪啟庭強調，並非全程配戴保險套的性交過程就無感染風險，也必須請性伴侶一起治療菜花，以免另一方沒接受治療，而產生交叉感染的復發可能。