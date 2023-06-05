　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

27歲男「眼皮長肉瘤」…醫驚：是菜花！　右眼也冒粉色花椰菜

▲▼眼皮、舌頭、腳趾長菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男子左眼眼皮長出突出物，以為是針眼，沒想到就醫後檢查出菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名陳姓男子因眼皮長出一個肉瘤，以為是針眼，因此到眼科就醫檢查，沒想到醫師在他的左上眼瞼表皮發現肉芽，懷疑是菜花，再檢查右眼，發現也有一棵肉芽，且外觀很像花椰菜，經過切片檢查，確診菜花。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，27歲陳姓男子因左眼的上眼皮中央隆起一個肉瘤，而且逐漸變大，他自己以為長了針眼，便自行在藥局買了藥膏塗抹，結果病情不見好轉，反而更加嚴重，於是他便尋找醫師協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼眼皮、舌頭、腳趾長菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲醫師在他的右眼皮也發現一顆粉色花椰菜。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭說，他在裂隙燈下發現，陳姓男子的左上眼瞼表皮有一個長1.5公分、寬0.5公分的隆起物，不像針眼，反而是肉芽積聚，形狀比較像是花椰菜，初步診斷是尖形濕疣感染。再仔細觀察患者的右眼眼皮中央，竟然同樣也有一個非常明顯的花椰菜病灶。

陳姓男子聽完大感訝異，並沒發現這粉色肉芽，竟可能是「菜花」！想了想後，覺得可能是這幾天同時長出來的。洪啟庭認為，可能因為太小，而且不癢不痛，僅有長0.3公分X寬0.3公分，所以病患不易觀察。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭嚴肅的告訴陳姓男子，若是菜花的話，繁殖速度很快，希望他誠實以告，配合治療。進一步替男子全身檢查，發現他的右手食指尖端、右腳大拇指尖端也疑似有菜花病灶。

陳姓男子則說，右手有兩處潰瘍傷口，是最近2周剛長出來的，以為是濕疹，而右腳大拇指尖端的病灶，他自己看不見，女朋友有告訴他，當時還以為是香港腳，曾去購買藥膏塗抹也不見效果。

▲▼眼皮、舌頭、腳趾長菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼男子的腳趾、手指也有菜花病灶，起初還以為是香港腳。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼眼皮、舌頭、腳趾長菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

陳男也主動提到，最近出現吞嚥困難，吃飯、喝水都有卡卡的感覺，正好想找耳鼻喉科醫師看診。洪啟庭替他檢查後，發現左側靠近牙齒的舌頭與中央舌頭的背面，2處也有小的花椰菜病灶。

洪啟庭表示，不同位置的病灶，治療方法不太一樣，首先能針對雙眼上眼瞼病灶切下，並配合電燒治療，手指、大拇指尖端的病灶也透過顯微手術徹底切除；而口腔黏膜上的菜花，則轉診由耳鼻喉科醫師協助切除。陳姓男子的病理標本經送驗，在顯微鏡下觀察，的確是菜花感染。

陳姓男子回診後，坦言他有一位女友，最近發現她的外陰部也長出雞冠狀突出物，下體分泌物也出現惡臭味，但自己最近沒有小便疼痛、生殖器也沒有出現花椰菜。洪啟庭要他回想最近的性行為史，他尷尬地說，這2個月都有全程使用保險套，但和女友喜歡口交、指交等姿勢。

▲舌頭左側靠近牙齒，有花椰菜形狀的菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲舌頭左側靠近牙齒，有花椰菜形狀的菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭研判，這就能解釋為什麼生殖器沒長出菜花，而是在舌頭、雙眼上眼皮、右手手指尖端等出現病灶了。同時也不排除「自我交叉感染」，也就是說，眼皮感染菜花後，用手摳眼皮又摳腳趾，才會讓身體其他部位也受感染。

洪啟庭指出，菜花好發於體表黏膜處或肌膚較薄處，初期可見扁平小突起，之後再慢慢長成菜花。菜花臨床多變，顏色包含粉色、肉色、灰色，病灶除了常見的花椰菜，還有絲狀、乳突瘤、雞冠狀、蕈狀。最主要由性接觸傳染，而傳染途徑包含：性交、口交、肛交、用手接觸生殖器、生殖器親密接觸等。

洪啟庭強調，並非全程配戴保險套的性交過程就無感染風險，也必須請性伴侶一起治療菜花，以免另一方沒接受治療，而產生交叉感染的復發可能。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

牙齒看一半！醫突喊「給我小青蛙」是什麼　答案揭曉：貼心小東西

穿瑜伽褲被阿桑唸！她曝20年前「1褲子」更醜：狂露鮑魚線

422世界地球日前夕　勝利國小愛心捐款響應飢餓三十人道救援行動

端午節「網購境外肉粽」違規暴增　首次就罰20萬

抹布水煮麵！老闆認了：畫面和員工說法不符「頂多石牌店不做」

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事　求助女教授竟被補刀

牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」

超商結帳！一堆人「不爽看到發票」　原因曝光...店員更火了

27歲男「眼皮長肉瘤」…醫驚：是菜花！　右眼也冒粉色花椰菜

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

牙齒看一半！醫突喊「給我小青蛙」是什麼　答案揭曉：貼心小東西

穿瑜伽褲被阿桑唸！她曝20年前「1褲子」更醜：狂露鮑魚線

422世界地球日前夕　勝利國小愛心捐款響應飢餓三十人道救援行動

端午節「網購境外肉粽」違規暴增　首次就罰20萬

抹布水煮麵！老闆認了：畫面和員工說法不符「頂多石牌店不做」

中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事　求助女教授竟被補刀

牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」

超商結帳！一堆人「不爽看到發票」　原因曝光...店員更火了

27歲男「眼皮長肉瘤」…醫驚：是菜花！　右眼也冒粉色花椰菜

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

民進黨深陷性騷擾案　充分顯露權力使人腐化

生活熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

台志願軍烏克蘭遇爆炸！　麻醉醒來才知被截肢

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

空服員講中文！日女飆罵　華航證實

畢典砸學校廁所　高中生發IG全看怒

高雄深夜大雷雨開炸　國家警報大響

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

梅雨緩步逼進　可能還有颱風攪局

今「天赦日」快許願　開運法曝光

「午夜雷雨」連3天！1年下不到10天　原因曝光

更多熱門

相關新聞

即／前鎮漁港西岸碼頭有男屍！死因待查

即／前鎮漁港西岸碼頭有男屍！死因待查

高雄市前鎮漁港的西岸碼頭發現一具男屍，今天（5日）上午8點半左右，有民眾發現一名男子平躺在地上，一度以為是在睡覺，靠近一看之後卻發現男子疑似沒有呼吸，趕緊通報警消到場，確定沒有生命跡象，目前警方正在採證釐清相關死因。

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

一堆人「尿尿會痛」崩潰求診！醫吐4原因：染性病也會

一堆人「尿尿會痛」崩潰求診！醫吐4原因：染性病也會

斷指男捧「血袋」就醫出車禍　警車直送醫院

斷指男捧「血袋」就醫出車禍　警車直送醫院

雨還沒停！3縣市夜發大雨特報有強雨彈

雨還沒停！3縣市夜發大雨特報有強雨彈

關鍵字：

高雄洪啟庭達特楊眼科聯盟眼科菜花花椰菜性病

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面