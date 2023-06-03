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雨還沒停！3縣市夜發「大雨特報」有強雨彈　南台灣嚴防淹水

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲台灣附近水氣偏多、大氣不穩定 ，對流發展旺盛。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局指出，今天（3日）台灣附近水氣偏多，大氣也不穩定，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，凌晨以及午後有局部大雨或豪雨發生，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區午後有局部短暫雷陣雨。晚間7時5分再度針對高雄、宜花3縣市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市及台南市已有豪雨發生，今天高雄地區及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

【19:05大雨特報】

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●影響時間：6/3晚上至6/4晨
●大雨警戒地區：高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

氣象局預報，今晚到明天中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，北部地區則是午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率，山區慎防溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水；沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度。

氣象局預報員葉致均表示，5日（下周一）大氣穩定，降雨以迎風面和午後為主，由於吹東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，宜蘭平地則較不會有降雨，類似天氣將持續至6日（下周二）。7日（下周三）北方將有一道鋒面，與台灣有一段距離，環境則偏南風、西南風，南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，可能出現局部大雨或豪雨，類似天氣將持續至10日（下周六）。

▼3縣市夜發大雨特報，中南部仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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