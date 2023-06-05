全台只有1萬盒！　陳耀訓「超狂隱藏版麵包」超商限定搶

▲超商搶吃隱藏版陳耀訓「真・明太子軟法」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

隱藏版美食來了！有超商強勢攜手世界麵包冠軍師傅陳耀訓，驚喜開賣隱藏版「明太子軟法」，每一口可是都能吃到鹹香微辣的明太子搭配酥脆麵包，罪惡爆表，每盒4片裝，今（5）日首波於LINE群組限定開賣，預計開放2次預購，全台共1萬盒，鐵粉肯定要搶。

▲陳耀訓出品的明太子軟法口感鹹香好吃。

全家找來世界麵包冠軍師傅陳耀訓推出超狂「真・明太子軟法」，嚴選日本正宗辛子明太子「真MAKOTO」，取其最適成熟度的黃線狹鱈魚卵製作而成，顆粒均勻分明，而軟法麵包則採用世界冠軍奶油品牌LURPAK及日本九州第一大廠熊本製粉原料製成，只要輕鬆加熱烘烤就能吃，不僅香氣十足，每一口還都能吃到微辣明太子口感搭配酥脆麵包體，鹹香又好吃。

陳耀訓・麵包埠「真・明太子軟法」即日起於「全+1社群電商」店長LINE群組獨家開賣，每盒4片裝，首波限量5000盒，開放預購至6月8日，6月16日陸續到店，第2波則於6月19日起至6月22日開放預購，6月30日陸續到店，同樣限量5000盒，欲嚐鮮的鐵粉肯定要搶。

▲芋泥流心雙色可頌全門市都買得到。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲芋泥包推出6顆袋裝版本。

另，7-11今年3月與百萬訂閱Youtuber「Ku's dream酷的夢」合作聯名開發的「芋酷同行」系列，因累積超高人氣，即日起正式宣佈和知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發的「芋泥流心雙色可頌」擴大至全台門市販售，加碼另一款原只有單顆裝的「芋泥包」也首度推出6顆袋裝版本，方便民眾一次購買，在家只要簡單加熱就能輕鬆吃到，芋頭控們不能放過。