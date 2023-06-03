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衝超商開吃！龜記「紅柚翡翠」、「秀水旺梨春」變冰棒了　任2支0元起

▲▼7-11開賣「龜記2款聯名冰棒」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣龜記2款聯名冰棒，即日起還可搭配優惠，任2支最低0元起。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

手搖飲控怎麼可以錯過這支！就有超商開賣超人氣手搖店「龜記」2款聯名冰棒，直接把紅柚翡翠、秀水旺梨春變成冰棒，果香、茶香一次享受，今夏一定要吃；另外，該超商即日起還有冰品優惠，指定冰品任2支最低0元起。

7-11開賣最新「龜記」2款聯名冰品，龜記超人氣紅柚翡翠變身冰棒，復刻原始比例，滿滿果粒加入龜記翡翠綠茶，吃起來酸甜又清爽；另一款為「秀水旺梨春冰棒」，使用彰化秀水的土鳳梨汁搭配鳳梨果肉與台灣產四季春茶製成冰棒，吃起來充滿茶香與果香。

▲▼7-11開賣「龜記2款聯名冰棒」。（圖／7-11提供）

▲「紅柚翡翠冰棒」吃得到果粒。

▲▼7-11開賣「龜記2款聯名冰棒」。（圖／7-11提供）

▲「秀水旺梨春冰棒」茶香、果香濃郁。

吃冰可搭配優惠！7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲▼BAC推出2款芒果限定甜點。（圖／BAC提供）

▲夏季限定2款芒果甜點開吃。（圖／BAC提供，下同）

BAC夏季限定2款芒果甜點來了，首推敲碗再回歸的「鮮芒果奶油起司盒」，霸氣使用了整顆芒果，底層以香草戚風蛋糕作為基底，層層堆疊手工百香果醬、芒果鮮奶油，最頂層則鋪上滿滿鮮切芒果塊，還夾入法式奶油起司，每一口都罪惡爆表。

▲▼BAC推出2款芒果限定甜點。（圖／BAC提供）

▲芒果巧克力蛋糕裡頭有滿滿芒果塊。

還有「百鑲鮮芒果蛋糕」，是選用70%比利時高級巧克力製成鬆軟湯種戚風蛋糕體，內層部分夾入酸甜百香果卡士達餡、芒果塊，頂層也擺上份量感十足的鮮切芒果搭配鮮奶油，大口咬下果香夾雜濃郁巧克力，肯定也不能放過，即日起於全門市開賣，售完為止。

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