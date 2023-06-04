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24萬包私菸全數銷毀！　市價約1700萬元

▲▼銷毀私菸。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲銷毀私菸。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者黃聖庭／宜蘭報導

宜蘭縣政府近日在宜蘭縣利澤垃圾資源回收（焚化）廠辦理沒（收）入菸品銷燬，銷燬菸品數量合計24萬3,500包，市價約新台幣1700萬元，銷毀過程透明公開並由縣府財政稅務局政風室派員會同全程監毀。

為保障消費者權益及維護合法菸酒商品市場流通，宜蘭縣府表示，執法取締私菸、私酒打擊不法之決心，民眾如發現菸酒不法情事，請撥縣府菸酒檢舉專線：（03）9321668；另有關消費者權益可打「1950」全國消費者服務專線諮詢。

▲▼銷毀私菸。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲▼銷毀私菸。（圖／宜蘭縣政府提供）

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