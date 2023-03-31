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詐私菸檢舉獎金697萬！海巡署中校判刑56年10月　今現身入監

▲▼沈大祥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈大祥因詐領私菸檢舉獎金被判刑定讞，今天發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前海巡署宜蘭查緝分隊長沈大祥，涉嫌從1999年到2013年間，找朋友當人頭線民，詐領檢舉走私獎金，扣除分給人頭的利益，個人不法所得高達697萬元，直到自己退伍後露了口風被逮，共計犯下7次利用職務詐取財物罪，1次偽造文書罪，8罪共判刑56年10月定讞，台北地檢署31日傳喚他到案發監執行，依《刑法》規定，最多要坐牢30年。

判決書指出，沈大祥歷任台灣警備總司令部、海岸巡防司令部、海巡署情報處、巡防處，臺北查緝隊、宜蘭查緝隊分隊長，官拜中校12級，2009年7月1日起至2013年1月28日間，任職現在的海巡署偵防分署宜蘭查緝隊隊長。

由於沈大祥執掌包括辦理查緝走私案件的獎金份配，熟知除了查緝機關可向查獲地縣市政府申領每案最高600萬元查緝獎金外，檢舉人最高也可獲得480萬元獎金，而所謂的檢舉人又必須匿名保護，不易比對查證，因此找過去在軍旅中熟識的友人擔任人頭，製作多次不實的檢舉筆錄。

根據這名已經被判緩刑確定的人頭自白以及沈大祥過去同事證詞，沈大祥最早在2009年底，宜蘭分隊查獲財勝發號漁船走私私菸6萬8500包案時，明知查緝線報來自海巡署編制內人員，卻填寫不實文書，用人頭擔任線民，詐領6萬5760元檢舉獎金，2010年，又分別在南海六六號船隻走私、金峰號私菸案，用人頭詐領9萬3600元、28萬5360元。

2011年間，沈大祥再藉龜山倉庫案、坤池號走私案，詐得384萬元、2萬880元。2012年藉連勝發號走私案詐領檢舉獎金230萬7360元，豐瀧號私菸案大德212萬5680元。

直到2013年，宜蘭查緝隊在辦理進通9號載運私菸案235萬元獎金發放作業時，承辦人員向當時已經退伍的沈大祥確認檢舉人資料，沈大祥脫口說出情資來源是編制內人員，這與當時沈大祥自己填寫的人頭資料不符，這才讓沈大祥為期14年的詐獎犯行曝光。

法院調查後，扣除人頭坦承分得並已繳回的200萬元贓款，認定沈大祥不法所得697萬餘元，依7次利用職務詐取財物罪，以及1次偽造文書罪，判處沈大祥1年4月到9年不等有期徒刑，8罪刑度共56年10月，未來將由檢察官向法院聲請訂應執行刑，依法律數罪併罰規定，沈大祥最少得服刑9年，最長可達30年

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