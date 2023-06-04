台中騎士遭貨車撞擊機車起火！民眾+公車司機急抄滅火器搶救

▲小貨車疑違規闖紅燈，撞上機車騎士。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區昨（3）日上午發生一起交通事故，一輛小貨車與機車於中興路二段、益民路口發生碰撞，機車油箱破裂當場起火燃燒，附近居民及1名公車司機見狀，趕緊拿滅火器衝出救援，將火勢迅速控制，沒有釀成更多傷害。車禍造成騎士吳男手腳擦傷，雙方駕駛無酒駕，詳細肇責由警方進一步釐清。

監視器畫面顯示，小貨車疑違反交通號誌穿越路口，騎士才剛綠燈起步，機車即遭小貨車從左側撞擊，人車倒地之後，機車油箱隨即起火燃燒，除貨車駕駛下車查看騎士傷勢，附近許多民眾也拿起滅火器衝向起火位置，協助撲滅火勢，路面也瀰漫大量滅火器粉霧。

▲▼機車起火燃燒，附近民眾持滅火器衝出救援。（圖／民眾提供）

警方調查，許姓男子（38歲）3日上午10時許駕駛小貨車由中興路二段內車道往北行駛，吳姓男子（22歲）騎機車由益民路一段待轉區起步往益民路二段，雙方在路口碰撞，造成機車油箱受損、汽油外溢，隨即起火燃燒，幸路過公車司機及附近商家持滅火器將火勢撲滅，才未釀災。

警方表示，車禍造成吳男手腳擦傷，小貨車頭受損、機車毀損，經酒測無飲酒情事，詳細肇責由交大進一步釐清。

▲警方將進一步釐清肇事責任。（圖／民眾提供）